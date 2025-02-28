Währungen / DAIO
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
DAIO: Data I/O Corporation
3.34 USD 0.04 (1.21%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DAIO hat sich für heute um 1.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.30 bis zu einem Hoch von 3.39 gehandelt.
Verfolgen Sie die Data I/O Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DAIO News
- Data I/O unveils unified programming platform with manual programmers
- Data I/O resolves ransomware incident with no revenue impact
- Data I/O appoints Charlie DiBona as new CFO
- Earnings call transcript: Data I/O Q2 2025 sees revenue beat but EPS miss
- Data I/O earnings missed by $0.03, revenue topped estimates
- This Circle Internet Analyst Begins Coverage On A Bearish Note; Here Are Top 5 Initiations For Tuesday - BrightSpire Capital (NYSE:BRSP), Bluerock Homes Trust (AMEX:BHM)
- Data I/O to Participate in June 2025 Investor Conferences
- Data I/O Corporation (DAIO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
3.30 3.39
Jahresspanne
1.90 3.57
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.30
- Eröffnung
- 3.31
- Bid
- 3.34
- Ask
- 3.64
- Tief
- 3.30
- Hoch
- 3.39
- Volumen
- 10
- Tagesänderung
- 1.21%
- Monatsänderung
- 9.51%
- 6-Monatsänderung
- 41.53%
- Jahresänderung
- 25.56%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K