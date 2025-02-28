QuotazioniSezioni
Valute / DAIO
DAIO: Data I/O Corporation

3.21 USD 0.09 (2.73%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DAIO ha avuto una variazione del -2.73% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.20 e ad un massimo di 3.39.

Segui le dinamiche di Data I/O Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
3.20 3.39
Intervallo Annuale
1.90 3.57
Chiusura Precedente
3.30
Apertura
3.31
Bid
3.21
Ask
3.51
Minimo
3.20
Massimo
3.39
Volume
79
Variazione giornaliera
-2.73%
Variazione Mensile
5.25%
Variazione Semestrale
36.02%
Variazione Annuale
20.68%
