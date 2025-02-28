Valute / DAIO
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
DAIO: Data I/O Corporation
3.21 USD 0.09 (2.73%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DAIO ha avuto una variazione del -2.73% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.20 e ad un massimo di 3.39.
Segui le dinamiche di Data I/O Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DAIO News
- Data I/O unveils unified programming platform with manual programmers
- Data I/O resolves ransomware incident with no revenue impact
- Data I/O appoints Charlie DiBona as new CFO
- Earnings call transcript: Data I/O Q2 2025 sees revenue beat but EPS miss
- Data I/O earnings missed by $0.03, revenue topped estimates
- This Circle Internet Analyst Begins Coverage On A Bearish Note; Here Are Top 5 Initiations For Tuesday - BrightSpire Capital (NYSE:BRSP), Bluerock Homes Trust (AMEX:BHM)
- Data I/O to Participate in June 2025 Investor Conferences
- Data I/O Corporation (DAIO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
3.20 3.39
Intervallo Annuale
1.90 3.57
- Chiusura Precedente
- 3.30
- Apertura
- 3.31
- Bid
- 3.21
- Ask
- 3.51
- Minimo
- 3.20
- Massimo
- 3.39
- Volume
- 79
- Variazione giornaliera
- -2.73%
- Variazione Mensile
- 5.25%
- Variazione Semestrale
- 36.02%
- Variazione Annuale
- 20.68%
21 settembre, domenica