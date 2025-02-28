Divisas / DAIO
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
DAIO: Data I/O Corporation
3.33 USD 0.05 (1.48%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de DAIO de hoy ha cambiado un -1.48%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.27, mientras que el máximo ha alcanzado 3.42.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Data I/O Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DAIO News
- Data I/O unveils unified programming platform with manual programmers
- Data I/O resolves ransomware incident with no revenue impact
- Data I/O appoints Charlie DiBona as new CFO
- Earnings call transcript: Data I/O Q2 2025 sees revenue beat but EPS miss
- Data I/O earnings missed by $0.03, revenue topped estimates
- This Circle Internet Analyst Begins Coverage On A Bearish Note; Here Are Top 5 Initiations For Tuesday - BrightSpire Capital (NYSE:BRSP), Bluerock Homes Trust (AMEX:BHM)
- Data I/O to Participate in June 2025 Investor Conferences
- Data I/O Corporation (DAIO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
3.27 3.42
Rango anual
1.90 3.57
- Cierres anteriores
- 3.38
- Open
- 3.42
- Bid
- 3.33
- Ask
- 3.63
- Low
- 3.27
- High
- 3.42
- Volumen
- 41
- Cambio diario
- -1.48%
- Cambio mensual
- 9.18%
- Cambio a 6 meses
- 41.10%
- Cambio anual
- 25.19%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B