CYPH hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. hisse senedi 3.2543 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 2.8000 - 3.5400 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 2.9400 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 16309 değerine ulaştı. CYPH canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. hisse senedi temettü ödüyor mu? CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. hisse senedi şu anda 3.2543 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 127.57% ve USD değerlerini izler. CYPH hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

CYPH hisse senedi nasıl alınır? CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. hisselerini şu anki 3.2543 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 3.2543 ve Ask 3.2573 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 16309 ve günlük değişim oranı 3.64% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte CYPH fiyat hareketlerini takip edin.

CYPH hisse senedine nasıl yatırım yapılır? CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 1.3400 - 3.5500 ve mevcut fiyatı 3.2543 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 3.2543 veya Ask 3.2573 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 127.57% ve 6 aylık değişim oranı 127.57% değerlerini karşılaştırır. CYPH fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. hisse senedi yıllık olarak 3.5500 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 1.3400 - 3.5500). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 2.9400 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. performansını takip edin.

CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. (CYPH) hisse senedi yıllık olarak en düşük 1.3400 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 3.2543 ve hareket ettiği yıllık aralık 1.3400 - 3.5500 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki CYPH fiyat hareketlerini izleyin.