- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
CYPH: CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC.
Il tasso di cambio CYPH ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.8000 e ad un massimo di 3.6999.
Segui le dinamiche di CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni CYPH oggi?
Oggi le azioni CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. sono prezzate a 2.9400. Viene scambiato all'interno di 2.8000 - 3.6999, la chiusura di ieri è stata 2.9400 e il volume degli scambi ha raggiunto 31495. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CYPH mostra questi aggiornamenti.
Le azioni CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. pagano dividendi?
CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. è attualmente valutato a 2.9400. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 105.59% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CYPH.
Come acquistare azioni CYPH?
Puoi acquistare azioni CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. al prezzo attuale di 2.9400. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 2.9400 o 2.9430, mentre 31495 e -6.37% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CYPH sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni CYPH?
Investire in CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. implica considerare l'intervallo annuale 1.3400 - 3.6999 e il prezzo attuale 2.9400. Molti confrontano 105.59% e 105.59% prima di effettuare ordini su 2.9400 o 2.9430. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CYPH con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC.?
Il prezzo massimo di CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. nell'ultimo anno è stato 3.6999. All'interno di 1.3400 - 3.6999, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 2.9400 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC.?
Il prezzo più basso di CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. (CYPH) nel corso dell'anno è stato 1.3400. Confrontandolo con gli attuali 2.9400 e 1.3400 - 3.6999 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CYPH muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CYPH?
CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 2.9400 e 105.59%.
- Chiusura Precedente
- 2.9400
- Apertura
- 3.1400
- Bid
- 2.9400
- Ask
- 2.9430
- Minimo
- 2.8000
- Massimo
- 3.6999
- Volume
- 31.495 K
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 105.59%
- Variazione Semestrale
- 105.59%
- Variazione Annuale
- 105.59%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 50.3
- Prev
- 50.3
- Agire
-
- Fcst
- 49.0
- Prev
- 49.0
- Agire
-
- Fcst
- 4.7%
- Prev
- 4.7%
- Agire
-
- Fcst
- 3.6%
- Prev
- 3.6%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 417
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 549
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev