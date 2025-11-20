- Visão do mercado
CYPH: CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC.
A taxa do CYPH para hoje mudou para 10.69%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.8000 e o mais alto foi 3.5400.
Veja a dinâmica do par de moedas CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CYPH hoje?
Hoje CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. (CYPH) está avaliado em 3.2543. O instrumento é negociado dentro de 2.8000 - 3.5400, o fechamento de ontem foi 2.9400, e o volume de negociação atingiu 16309. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CYPH em tempo real.
As ações de CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. pagam dividendos?
Atualmente CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. está avaliado em 3.2543. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 127.57% e USD. Monitore os movimentos de CYPH no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CYPH?
Você pode comprar ações de CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. (CYPH) pelo preço atual 3.2543. Ordens geralmente são executadas perto de 3.2543 ou 3.2573, enquanto 16309 e 3.64% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CYPH no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CYPH?
Investir em CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. envolve considerar a faixa anual 1.3400 - 3.5500 e o preço atual 3.2543. Muitos comparam 127.57% e 127.57% antes de enviar ordens em 3.2543 ou 3.2573. Estude as mudanças diárias de preço de CYPH no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC.?
O maior preço de CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. (CYPH) no último ano foi 3.5500. As ações oscilaram bastante dentro de 1.3400 - 3.5500, e a comparação com 2.9400 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC.?
O menor preço de CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. (CYPH) no ano foi 1.3400. A comparação com o preço atual 3.2543 e 1.3400 - 3.5500 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CYPH em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CYPH?
No passado CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 2.9400 e 127.57% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 2.9400
- Open
- 3.1400
- Bid
- 3.2543
- Ask
- 3.2573
- Low
- 2.8000
- High
- 3.5400
- Volume
- 16.309 K
- Mudança diária
- 10.69%
- Mudança mensal
- 127.57%
- Mudança de 6 meses
- 127.57%
- Mudança anual
- 127.57%
- Atu.
- -1.7
- Projeç.
- 3.9
- Prév.
- -12.8
- Atu.
- 6.0
- Projeç.
- 6.1
- Prév.
- 4.6
- Atu.
- 220 mil
- Projeç.
- Prév.
- 228 mil
- Atu.
- 1.974 milh
- Projeç.
- Prév.
- 1.946 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 4.10 milh
- Projeç.
- 4.08 milh
- Prév.
- 4.05 milh
- Atu.
- 1.2%
- Projeç.
- 4.3%
- Prév.
- 1.3%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.843%
- Projeç.
- Prév.
- 1.734%