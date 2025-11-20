- Aperçu
CYPH: CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC.
Le taux de change de CYPH a changé de 10.69% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.8000 et à un maximum de 3.5400.
Suivez la dynamique CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CYPH aujourd'hui ?
L'action CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. est cotée à 3.2543 aujourd'hui. Elle se négocie dans 2.8000 - 3.5400, a clôturé hier à 2.9400 et son volume d'échange a atteint 16309. Le graphique en temps réel du cours de CYPH présente ces mises à jour.
L'action CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. verse-t-elle des dividendes ?
CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. est actuellement valorisé à 3.2543. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 127.57% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CYPH.
Comment acheter des actions CYPH ?
Vous pouvez acheter des actions CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. au cours actuel de 3.2543. Les ordres sont généralement placés à proximité de 3.2543 ou de 3.2573, le 16309 et le 3.64% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CYPH sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CYPH ?
Investir dans CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 1.3400 - 3.5500 et le prix actuel 3.2543. Beaucoup comparent 127.57% et 127.57% avant de passer des ordres à 3.2543 ou 3.2573. Consultez le graphique du cours de CYPH en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. ?
Le cours le plus élevé de CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. l'année dernière était 3.5500. Au cours de 1.3400 - 3.5500, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 2.9400 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. ?
Le cours le plus bas de CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. (CYPH) sur l'année a été 1.3400. Sa comparaison avec 3.2543 et 1.3400 - 3.5500 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CYPH sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CYPH a-t-elle été divisée ?
CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 2.9400 et 127.57% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 2.9400
- Ouverture
- 3.1400
- Bid
- 3.2543
- Ask
- 3.2573
- Plus Bas
- 2.8000
- Plus Haut
- 3.5400
- Volume
- 16.309 K
- Changement quotidien
- 10.69%
- Changement Mensuel
- 127.57%
- Changement à 6 Mois
- 127.57%
- Changement Annuel
- 127.57%
- Act
- -1.7
- Fcst
- 3.9
- Prev
- -12.8
- Act
- 6.0
- Fcst
- 6.1
- Prev
- 4.6
- Act
- 220 K
- Fcst
- Prev
- 228 K
- Act
- 1.974 M
- Fcst
- Prev
- 1.946 M
- Act
- 4.10 M
- Fcst
- 4.08 M
- Prev
- 4.05 M
- Act
- 1.2%
- Fcst
- 4.3%
- Prev
- 1.3%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.843%
- Fcst
- Prev
- 1.734%