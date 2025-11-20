CYPH: CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC.
今日CYPH汇率已更改10.69%。当日，交易品种以低点2.8000和高点3.5400进行交易。
关注CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
CYPH股票今天的价格是多少？
CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC.股票今天的定价为3.2543。它在2.8000 - 3.5400范围内交易，昨天的收盘价为2.9400，交易量达到16309。CYPH的实时价格图表显示了这些更新。
CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC.股票是否支付股息？
CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC.目前的价值为3.2543。股息政策取决于公司，而投资者也会关注127.57%和USD。实时查看图表以跟踪CYPH走势。
如何购买CYPH股票？
您可以以3.2543的当前价格购买CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC.股票。订单通常设置在3.2543或3.2573附近，而16309和3.64%显示市场活动。立即关注CYPH的实时图表更新。
如何投资CYPH股票？
投资CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC.需要考虑年度范围1.3400 - 3.5500和当前价格3.2543。许多人在以3.2543或3.2573下订单之前，会比较127.57%和。实时查看CYPH价格图表，了解每日变化。
CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC.的最高价格是3.5500。在1.3400 - 3.5500内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC.的绩效。
CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC.股票的最低价格是多少？
CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC.（CYPH）的最低价格为1.3400。将其与当前的3.2543和1.3400 - 3.5500进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CYPH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CYPH股票是什么时候拆分的？
CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、2.9400和127.57%中可见。
- 前一天收盘价
- 2.9400
- 开盘价
- 3.1400
- 卖价
- 3.2543
- 买价
- 3.2573
- 最低价
- 2.8000
- 最高价
- 3.5400
- 交易量
- 16.309 K
- 日变化
- 10.69%
- 月变化
- 127.57%
- 6个月变化
- 127.57%
- 年变化
- 127.57%
- 实际值
- -1.7
- 预测值
- 3.9
- 前值
- -12.8
- 实际值
- 6.0
- 预测值
- 6.1
- 前值
- 4.6
- 实际值
- 220 K
- 预测值
- 前值
- 228 K
- 实际值
- 1.974 M
- 预测值
- 前值
- 1.946 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.10 M
- 预测值
- 4.08 M
- 前值
- 4.05 M
- 实际值
- 1.2%
- 预测值
- 4.3%
- 前值
- 1.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.843%
- 预测值
- 前值
- 1.734%