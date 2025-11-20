报价部分
货币 / CYPH
回到股票

CYPH: CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC.

3.2543 USD 0.3143 (10.69%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CYPH汇率已更改10.69%。当日，交易品种以低点2.8000和高点3.5400进行交易。

关注CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1

常见问题解答

CYPH股票今天的价格是多少？

CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC.股票今天的定价为3.2543。它在2.8000 - 3.5400范围内交易，昨天的收盘价为2.9400，交易量达到16309。CYPH的实时价格图表显示了这些更新。

CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC.股票是否支付股息？

CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC.目前的价值为3.2543。股息政策取决于公司，而投资者也会关注127.57%和USD。实时查看图表以跟踪CYPH走势。

如何购买CYPH股票？

您可以以3.2543的当前价格购买CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC.股票。订单通常设置在3.2543或3.2573附近，而16309和3.64%显示市场活动。立即关注CYPH的实时图表更新。

如何投资CYPH股票？

投资CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC.需要考虑年度范围1.3400 - 3.5500和当前价格3.2543。许多人在以3.2543或3.2573下订单之前，会比较127.57%和。实时查看CYPH价格图表，了解每日变化。

CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC.的最高价格是3.5500。在1.3400 - 3.5500内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC.的绩效。

CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC.股票的最低价格是多少？

CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC.（CYPH）的最低价格为1.3400。将其与当前的3.2543和1.3400 - 3.5500进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CYPH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CYPH股票是什么时候拆分的？

CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、2.9400和127.57%中可见。

日范围
2.8000 3.5400
年范围
1.3400 3.5500
前一天收盘价
2.9400
开盘价
3.1400
卖价
3.2543
买价
3.2573
最低价
2.8000
最高价
3.5400
交易量
16.309 K
日变化
10.69%
月变化
127.57%
6个月变化
127.57%
年变化
127.57%
20 十一月, 星期四
13:30
USD
费城联储制造业指数
实际值
-1.7
预测值
3.9
前值
-12.8
13:30
USD
费城联储就业指数
实际值
6.0
预测值
6.1
前值
4.6
13:30
USD
初领失业金人数
实际值
220 K
预测值
前值
228 K
13:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.974 M
预测值
前值
1.946 M
14:30
USD
美联储监管副主席Barr讲话
实际值
预测值
前值
15:00
USD
成品房销售额
实际值
4.10 M
预测值
4.08 M
前值
4.05 M
15:00
USD
成品房销售额月率 m/m
实际值
1.2%
预测值
4.3%
前值
1.3%
15:00
USD
CB领先经济指数月率m/m
实际值
预测值
前值
16:00
USD
美联储理事Cook讲话
实际值
预测值
前值
18:00
USD
10年期TIPS拍卖
实际值
1.843%
预测值
前值
1.734%