CYPH: CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC.

3.2543 USD 0.3143 (10.69%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CYPH hat sich für heute um 10.69% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.8000 bis zu einem Hoch von 3.5400 gehandelt.

Verfolgen Sie die CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von CYPH heute?

Die Aktie von CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. (CYPH) notiert heute bei 3.2543. Sie wird innerhalb einer Spanne von 2.8000 - 3.5400 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 2.9400 und das Handelsvolumen erreichte 16309. Das Live-Chart von CYPH zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie CYPH Dividenden?

CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. wird derzeit mit 3.2543 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 127.57% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CYPH zu verfolgen.

Wie kaufe ich CYPH-Aktien?

Sie können Aktien von CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. (CYPH) zum aktuellen Kurs von 3.2543 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 3.2543 oder 3.2573 platziert, während 16309 und 3.64% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CYPH auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in CYPH-Aktien?

Bei einer Investition in CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. müssen die jährliche Spanne 1.3400 - 3.5500 und der aktuelle Kurs 3.2543 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 127.57% und 127.57%, bevor sie Orders zu 3.2543 oder 3.2573 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CYPH.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC.?

Der höchste Kurs von CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. (CYPH) im vergangenen Jahr lag bei 3.5500. Innerhalb von 1.3400 - 3.5500 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 2.9400 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC.?

Der niedrigste Kurs von CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. (CYPH) im Laufe des Jahres betrug 1.3400. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 3.2543 und der Spanne 1.3400 - 3.5500 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CYPH live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von CYPH statt?

CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 2.9400 und 127.57% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
2.8000 3.5400
Jahresspanne
1.3400 3.5500
Vorheriger Schlusskurs
2.9400
Eröffnung
3.1400
Bid
3.2543
Ask
3.2573
Tief
2.8000
Hoch
3.5400
Volumen
16.309 K
Tagesänderung
10.69%
Monatsänderung
127.57%
6-Monatsänderung
127.57%
Jahresänderung
127.57%
20 November, Donnerstag
13:30
USD
Philadelphia Fed Index der Unternehmer
Akt
-1.7
Erw
3.9
Vorh
-12.8
13:30
USD
Philadelphia Fed, Beschäftigung
Akt
6.0
Erw
6.1
Vorh
4.6
13:30
USD
Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe
Akt
220 K
Erw
Vorh
228 K
13:30
USD
Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe
Akt
1.974 M
Erw
Vorh
1.946 M
14:30
USD
Rede des Vizevorsitzenden für Aufsicht der Fed, Barr
Akt
Erw
Vorh
15:00
USD
Tatsächliche Hausverkäufe
Akt
4.10 M
Erw
4.08 M
Vorh
4.05 M
15:00
USD
Tatsächliche Hausverkäufe m/m
Akt
1.2%
Erw
4.3%
Vorh
1.3%
15:00
USD
CB wirtschaftlicher Frühindikator m/m
Akt
Erw
Vorh
16:00
USD
Fed Gouverneur Cook spricht
Akt
Erw
Vorh
18:00
USD
10-jährige TIPS Auktion
Akt
1.843%
Erw
Vorh
1.734%