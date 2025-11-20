- Übersicht
CYPH: CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC.
Der Wechselkurs von CYPH hat sich für heute um 10.69% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.8000 bis zu einem Hoch von 3.5400 gehandelt.
Verfolgen Sie die CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CYPH heute?
Die Aktie von CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. (CYPH) notiert heute bei 3.2543. Sie wird innerhalb einer Spanne von 2.8000 - 3.5400 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 2.9400 und das Handelsvolumen erreichte 16309. Das Live-Chart von CYPH zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CYPH Dividenden?
CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. wird derzeit mit 3.2543 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 127.57% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CYPH zu verfolgen.
Wie kaufe ich CYPH-Aktien?
Sie können Aktien von CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. (CYPH) zum aktuellen Kurs von 3.2543 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 3.2543 oder 3.2573 platziert, während 16309 und 3.64% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CYPH auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CYPH-Aktien?
Bei einer Investition in CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. müssen die jährliche Spanne 1.3400 - 3.5500 und der aktuelle Kurs 3.2543 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 127.57% und 127.57%, bevor sie Orders zu 3.2543 oder 3.2573 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CYPH.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC.?
Der höchste Kurs von CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. (CYPH) im vergangenen Jahr lag bei 3.5500. Innerhalb von 1.3400 - 3.5500 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 2.9400 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC.?
Der niedrigste Kurs von CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. (CYPH) im Laufe des Jahres betrug 1.3400. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 3.2543 und der Spanne 1.3400 - 3.5500 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CYPH live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CYPH statt?
CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 2.9400 und 127.57% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.9400
- Eröffnung
- 3.1400
- Bid
- 3.2543
- Ask
- 3.2573
- Tief
- 2.8000
- Hoch
- 3.5400
- Volumen
- 16.309 K
- Tagesänderung
- 10.69%
- Monatsänderung
- 127.57%
- 6-Monatsänderung
- 127.57%
- Jahresänderung
- 127.57%
- Akt
- -1.7
- Erw
- 3.9
- Vorh
- -12.8
- Akt
- 6.0
- Erw
- 6.1
- Vorh
- 4.6
- Akt
- 220 K
- Erw
- Vorh
- 228 K
- Akt
- 1.974 M
- Erw
- Vorh
- 1.946 M
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 4.10 M
- Erw
- 4.08 M
- Vorh
- 4.05 M
- Akt
- 1.2%
- Erw
- 4.3%
- Vorh
- 1.3%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.843%
- Erw
- Vorh
- 1.734%