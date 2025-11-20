КотировкиРазделы
CYPH: CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC.

3.2543 USD 0.3143 (10.69%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CYPH за сегодня изменился на 10.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.8000, а максимальная — 3.5400.

Следите за динамикой CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CYPH сегодня?

CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. (CYPH) сегодня оценивается на уровне 3.2543. Инструмент торгуется в пределах 2.8000 - 3.5400, вчерашнее закрытие составило 2.9400, а торговый объем достиг 16309. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CYPH в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC.?

CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. в настоящее время оценивается в 3.2543. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 127.57% и USD. Отслеживайте движения CYPH на графике в реальном времени.

Как купить акции CYPH?

Вы можете купить акции CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. (CYPH) по текущей цене 3.2543. Ордера обычно размещаются около 3.2543 или 3.2573, тогда как 16309 и 3.64% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CYPH на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CYPH?

Инвестирование в CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. предполагает учет годового диапазона 1.3400 - 3.5500 и текущей цены 3.2543. Многие сравнивают 127.57% и 127.57% перед размещением ордеров на 3.2543 или 3.2573. Изучайте ежедневные изменения цены CYPH на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC.?

Самая высокая цена CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. (CYPH) за последний год составила 3.5500. Акции заметно колебались в пределах 1.3400 - 3.5500, сравнение с 2.9400 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC.?

Самая низкая цена CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. (CYPH) за год составила 1.3400. Сравнение с текущими 3.2543 и 1.3400 - 3.5500 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CYPH во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CYPH?

В прошлом CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.9400 и 127.57% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
2.8000 3.5400
Годовой диапазон
1.3400 3.5500
Предыдущее закрытие
2.9400
Open
3.1400
Bid
3.2543
Ask
3.2573
Low
2.8000
High
3.5400
Объем
16.309 K
Дневное изменение
10.69%
Месячное изменение
127.57%
6-месячное изменение
127.57%
Годовое изменение
127.57%
20 ноября, четверг
13:30
USD
Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии
Акт.
-1.7
Прог.
3.9
Пред.
-12.8
13:30
USD
Индекс занятости от ФРБ Филадельфии
Акт.
6.0
Прог.
6.1
Пред.
4.6
13:30
USD
Число заявок на пособия по безработице
Акт.
220 тыс
Прог.
Пред.
228 тыс
13:30
USD
Число получателей пособий по безработице
Акт.
1.974 млн
Прог.
Пред.
1.946 млн
14:30
USD
Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра
Акт.
Прог.
Пред.
15:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.10 млн
Прог.
4.08 млн
Пред.
4.05 млн
15:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
1.2%
Прог.
4.3%
Пред.
1.3%
15:00
USD
Индекс ведущих экономических индикаторов м/м от CB
Акт.
Прог.
Пред.
16:00
USD
Выступление управляющей ФРС Кук
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Аукцион по размещению 10-летних казначейских защищенных от инфляции облигаций
Акт.
1.843%
Прог.
Пред.
1.734%