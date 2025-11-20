- Обзор рынка
CYPH: CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC.
Курс CYPH за сегодня изменился на 10.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.8000, а максимальная — 3.5400.
Следите за динамикой CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CYPH сегодня?
CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. (CYPH) сегодня оценивается на уровне 3.2543. Инструмент торгуется в пределах 2.8000 - 3.5400, вчерашнее закрытие составило 2.9400, а торговый объем достиг 16309. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CYPH в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC.?
CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. в настоящее время оценивается в 3.2543. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 127.57% и USD. Отслеживайте движения CYPH на графике в реальном времени.
Как купить акции CYPH?
Вы можете купить акции CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. (CYPH) по текущей цене 3.2543. Ордера обычно размещаются около 3.2543 или 3.2573, тогда как 16309 и 3.64% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CYPH на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CYPH?
Инвестирование в CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. предполагает учет годового диапазона 1.3400 - 3.5500 и текущей цены 3.2543. Многие сравнивают 127.57% и 127.57% перед размещением ордеров на 3.2543 или 3.2573. Изучайте ежедневные изменения цены CYPH на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC.?
Самая высокая цена CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. (CYPH) за последний год составила 3.5500. Акции заметно колебались в пределах 1.3400 - 3.5500, сравнение с 2.9400 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC.?
Самая низкая цена CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. (CYPH) за год составила 1.3400. Сравнение с текущими 3.2543 и 1.3400 - 3.5500 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CYPH во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CYPH?
В прошлом CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.9400 и 127.57% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 2.9400
- Open
- 3.1400
- Bid
- 3.2543
- Ask
- 3.2573
- Low
- 2.8000
- High
- 3.5400
- Объем
- 16.309 K
- Дневное изменение
- 10.69%
- Месячное изменение
- 127.57%
- 6-месячное изменение
- 127.57%
- Годовое изменение
- 127.57%
- Акт.
- -1.7
- Прог.
- 3.9
- Пред.
- -12.8
- Акт.
- 6.0
- Прог.
- 6.1
- Пред.
- 4.6
- Акт.
- 220 тыс
- Прог.
- Пред.
- 228 тыс
- Акт.
- 1.974 млн
- Прог.
- Пред.
- 1.946 млн
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.10 млн
- Прог.
- 4.08 млн
- Пред.
- 4.05 млн
- Акт.
- 1.2%
- Прог.
- 4.3%
- Пред.
- 1.3%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.843%
- Прог.
- Пред.
- 1.734%