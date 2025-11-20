- 概要
CYPH: CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC.
CYPHの今日の為替レートは、10.69%変化しました。日中、通貨は1あたり2.8000の安値と3.5400の高値で取引されました。
CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
CYPH株の現在の価格は？
CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC.の株価は本日3.2543です。2.8000 - 3.5400内で取引され、前日の終値は2.9400、取引量は16309に達しました。CYPHのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC.の株は配当を出しますか？
CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC.の現在の価格は3.2543です。配当方針は会社によりますが、投資家は127.57%やUSDにも注目します。CYPHの動きはライブチャートで確認できます。
CYPH株を買う方法は？
CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC.の株は現在3.2543で購入可能です。注文は通常3.2543または3.2573付近で行われ、16309や3.64%が市場の動きを示します。CYPHの最新情報はライブチャートで確認できます。
CYPH株に投資する方法は？
CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC.への投資では、年間の値幅1.3400 - 3.5500と現在の3.2543を考慮します。注文は多くの場合3.2543や3.2573で行われる前に、127.57%や127.57%と比較されます。CYPHの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC.の株の最高値は？
CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC.の過去1年の最高値は3.5500でした。1.3400 - 3.5500内で株価は大きく変動し、2.9400と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC.の株の最低値は？
CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC.(CYPH)の年間最安値は1.3400でした。現在の3.2543や1.3400 - 3.5500と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CYPHの動きはライブチャートで確認できます。
CYPHの株式分割はいつ行われましたか？
CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、2.9400、127.57%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 2.9400
- 始値
- 3.1400
- 買値
- 3.2543
- 買値
- 3.2573
- 安値
- 2.8000
- 高値
- 3.5400
- 出来高
- 16.309 K
- 1日の変化
- 10.69%
- 1ヶ月の変化
- 127.57%
- 6ヶ月の変化
- 127.57%
- 1年の変化
- 127.57%
- 実際
- -1.7
- 期待
- 3.9
- 前
- -12.8
- 実際
- 6.0
- 期待
- 6.1
- 前
- 4.6
- 実際
- 220 K
- 期待
- 前
- 228 K
- 実際
- 1.974 M
- 期待
- 前
- 1.946 M
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.10 M
- 期待
- 4.08 M
- 前
- 4.05 M
- 実際
- 1.2%
- 期待
- 4.3%
- 前
- 1.3%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.843%
- 期待
- 前
- 1.734%