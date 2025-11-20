クォートセクション
通貨 / CYPH
CYPH: CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC.

3.2543 USD 0.3143 (10.69%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CYPHの今日の為替レートは、10.69%変化しました。日中、通貨は1あたり2.8000の安値と3.5400の高値で取引されました。

CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

CYPH株の現在の価格は？

CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC.の株価は本日3.2543です。2.8000 - 3.5400内で取引され、前日の終値は2.9400、取引量は16309に達しました。CYPHのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC.の株は配当を出しますか？

CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC.の現在の価格は3.2543です。配当方針は会社によりますが、投資家は127.57%やUSDにも注目します。CYPHの動きはライブチャートで確認できます。

CYPH株を買う方法は？

CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC.の株は現在3.2543で購入可能です。注文は通常3.2543または3.2573付近で行われ、16309や3.64%が市場の動きを示します。CYPHの最新情報はライブチャートで確認できます。

CYPH株に投資する方法は？

CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC.への投資では、年間の値幅1.3400 - 3.5500と現在の3.2543を考慮します。注文は多くの場合3.2543や3.2573で行われる前に、127.57%や127.57%と比較されます。CYPHの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC.の株の最高値は？

CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC.の過去1年の最高値は3.5500でした。1.3400 - 3.5500内で株価は大きく変動し、2.9400と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC.の株の最低値は？

CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC.(CYPH)の年間最安値は1.3400でした。現在の3.2543や1.3400 - 3.5500と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CYPHの動きはライブチャートで確認できます。

CYPHの株式分割はいつ行われましたか？

CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、2.9400、127.57%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
2.8000 3.5400
1年のレンジ
1.3400 3.5500
以前の終値
2.9400
始値
3.1400
買値
3.2543
買値
3.2573
安値
2.8000
高値
3.5400
出来高
16.309 K
1日の変化
10.69%
1ヶ月の変化
127.57%
6ヶ月の変化
127.57%
1年の変化
127.57%
20 11月, 木曜日
13:30
USD
フィラデルフィア連銀製造業景況指数（Philadelphia Fed Manufacturing Index）
実際
-1.7
期待
3.9
-12.8
13:30
USD
フィラデルフィア連邦準備制度雇用
実際
6.0
期待
6.1
4.6
13:30
USD
新規失業保険申請件数
実際
220 K
期待
228 K
13:30
USD
失業保険申請件数
実際
1.974 M
期待
1.946 M
14:30
USD
FRB Barr監督副議長の発言
実際
期待
15:00
USD
中古住宅販売件数
実際
4.10 M
期待
4.08 M
4.05 M
15:00
USD
中古住宅販売件数前月比
実際
1.2%
期待
4.3%
1.3%
15:00
USD
景気先行指数前月比
実際
期待
16:00
USD
FRB Cook理事発言
実際
期待
18:00
USD
10年TIPS入札
実際
1.843%
期待
1.734%