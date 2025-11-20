- Panorámica
CYPH: CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC.
El tipo de cambio de CYPH de hoy ha cambiado un 10.69%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.8000, mientras que el máximo ha alcanzado 3.5400.
Siga la dinámica de la pareja de divisas CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de CYPH hoy?
CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. (CYPH) se evalúa hoy en 3.2543. El instrumento se negocia dentro de 2.8000 - 3.5400; el cierre de ayer ha sido 2.9400 y el volumen comercial ha alcanzado 16309. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CYPH en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC.?
CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. se evalúa actualmente en 3.2543. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 127.57% y USD. Monitoree los movimientos de CYPH en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de CYPH?
Puede comprar acciones de CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. (CYPH) al precio actual de 3.2543. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 3.2543 o 3.2573, mientras que 16309 y 3.64% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CYPH en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de CYPH?
Invertir en CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. implica tener en cuenta el rango anual 1.3400 - 3.5500 y el precio actual 3.2543. Muchos comparan 127.57% y 127.57% antes de colocar órdenes en 3.2543 o 3.2573. Estudie los cambios diarios de precios de CYPH en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC.?
El precio más alto de CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. (CYPH) en el último año ha sido 3.5500. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 1.3400 - 3.5500, una comparación con 2.9400 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC.?
El precio más bajo de CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. (CYPH) para el año ha sido 1.3400. La comparación con los actuales 3.2543 y 1.3400 - 3.5500 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CYPH en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CYPH?
En el pasado, CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 2.9400 y 127.57% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 2.9400
- Open
- 3.1400
- Bid
- 3.2543
- Ask
- 3.2573
- Low
- 2.8000
- High
- 3.5400
- Volumen
- 16.309 K
- Cambio diario
- 10.69%
- Cambio mensual
- 127.57%
- Cambio a 6 meses
- 127.57%
- Cambio anual
- 127.57%
- Act.
- -1.7
- Pronós.
- 3.9
- Prev.
- -12.8
- Act.
- 6.0
- Pronós.
- 6.1
- Prev.
- 4.6
- Act.
- 220 K
- Pronós.
- Prev.
- 228 K
- Act.
- 1.974 M
- Pronós.
- Prev.
- 1.946 M
- Act.
- 4.10 M
- Pronós.
- 4.08 M
- Prev.
- 4.05 M
- Act.
- 1.2%
- Pronós.
- 4.3%
- Prev.
- 1.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.843%
- Pronós.
- Prev.
- 1.734%