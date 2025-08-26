FiyatlarBölümler
CYBR
CYBR: CyberArk Software Ltd

490.64 USD 4.69 (0.97%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CYBR fiyatı bugün 0.97% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 485.14 ve Yüksek fiyatı olarak 492.81 aralığında işlem gördü.

CyberArk Software Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
485.14 492.81
Yıllık aralık
269.00 492.81
Önceki kapanış
485.95
Açılış
488.51
Satış
490.64
Alış
490.94
Düşük
485.14
Yüksek
492.81
Hacim
1.756 K
Günlük değişim
0.97%
Aylık değişim
10.09%
6 aylık değişim
45.16%
Yıllık değişim
66.87%
