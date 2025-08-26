Dövizler / CYBR
CYBR: CyberArk Software Ltd
490.64 USD 4.69 (0.97%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CYBR fiyatı bugün 0.97% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 485.14 ve Yüksek fiyatı olarak 492.81 aralığında işlem gördü.
CyberArk Software Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
485.14 492.81
Yıllık aralık
269.00 492.81
- Önceki kapanış
- 485.95
- Açılış
- 488.51
- Satış
- 490.64
- Alış
- 490.94
- Düşük
- 485.14
- Yüksek
- 492.81
- Hacim
- 1.756 K
- Günlük değişim
- 0.97%
- Aylık değişim
- 10.09%
- 6 aylık değişim
- 45.16%
- Yıllık değişim
- 66.87%
21 Eylül, Pazar