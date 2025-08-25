Валюты / CYBR
CYBR: CyberArk Software Ltd
475.94 USD 0.01 (0.00%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CYBR за сегодня изменился на -0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 470.67, а максимальная — 478.15.
Следите за динамикой CyberArk Software Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CYBR
- CrowdStrike Bets on Identity Security: Is it the Next Growth Engine?
- Palo Alto Networks добавлена в список лучших идей Wedbush, аналитики видят "золотую" возможность для покупки
- Palo Alto Networks added to Wedbush Best Idea List, sees golden buying opportunity
- Cyberark Software stock hits all-time high at 467.0 USD
- Piper Sandler reiterates Palo Alto Networks stock rating, maintains $225 price target
- Stock Market Week Ahead: A Payrolls Showdown, Plus Zscaler, Credo And Broadcom
- Stock Market Week Ahead: A Payrolls Showdown, Plus Zscaler, Credo And Broadcom
- Zscaler Q4 Preview: Rising On CrowdStrike’s Coattails (NASDAQ:ZS)
- Zscaler to Post Q4 Earnings: Time to Buy, Sell or Hold the Stock?
- Why Is CyberArk (CYBR) Up 10.1% Since Last Earnings Report?
- Cyberark Software Ltd stock hits all-time high at 452.23 USD
- The Market Is Wrong About CrowdStrike (NASDAQ:CRWD)
- Ofer Harduf rejoins JPMorgan from venture capital firm as bank expands tech team, memo shows
- CYBR Leans on AI Identity Security: Will It Unlock Next Growth Phase?
- Okta: Bit The Bullet Of Macro Uncertainty - Buy Post Q2 Earnings (NASDAQ:OKTA)
- Marriott, Toast, KeyCorp And More On CNBC's 'Final Trades' - Global X Cybersecurity ETF (NASDAQ:BUG), CyberArk Software (NASDAQ:CYBR)
- Okta stock rating maintained at Underperform by BofA amid competitive concerns
- Okta Earnings, Revenue Top Estimates. Cyber Firm Raises Full-Year Outlook.
- SentinelOne Set to Report Q2 Earnings: What's in Store for the Stock?
- Canaccord Genuity upgrades Okta stock rating to Buy on identity security potential
- CYBR vs. QLYS: Which Cybersecurity Stock is the Better Buy Now?
- Inside CIBR: What The First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF Offers Investors (NASDAQ:CIBR)
- Vertiv, Palo Alto Networks, DraftKings On CNBC’s ‘Final Trades’ - Citigroup (NYSE:C), CyberArk Software (NASDAQ:CYBR)
- 'May Cut' Isn't 'Will Cut', Expect More Volatility Ahead (NDX)
Дневной диапазон
470.67 478.15
Годовой диапазон
269.00 480.59
- Предыдущее закрытие
- 475.95
- Open
- 472.70
- Bid
- 475.94
- Ask
- 476.24
- Low
- 470.67
- High
- 478.15
- Объем
- 1.186 K
- Дневное изменение
- -0.00%
- Месячное изменение
- 6.79%
- 6-месячное изменение
- 40.81%
- Годовое изменение
- 61.87%
