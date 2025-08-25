货币 / CYBR
CYBR: CyberArk Software Ltd
475.94 USD 0.01 (0.00%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CYBR汇率已更改-0.00%。当日，交易品种以低点470.67和高点478.15进行交易。
关注CyberArk Software Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CYBR新闻
- Cyberark Software stock hits all-time high at 480.69 USD
- CrowdStrike Bets on Identity Security: Is it the Next Growth Engine?
- Palo Alto Networks added to Wedbush Best Idea List, sees golden buying opportunity
- Cyberark Software stock hits all-time high at 467.0 USD
- Piper Sandler reiterates Palo Alto Networks stock rating, maintains $225 price target
- Stock Market Week Ahead: A Payrolls Showdown, Plus Zscaler, Credo And Broadcom
- Stock Market Week Ahead: A Payrolls Showdown, Plus Zscaler, Credo And Broadcom
- Zscaler Q4 Preview: Rising On CrowdStrike’s Coattails (NASDAQ:ZS)
- Zscaler to Post Q4 Earnings: Time to Buy, Sell or Hold the Stock?
- Why Is CyberArk (CYBR) Up 10.1% Since Last Earnings Report?
- Cyberark Software Ltd stock hits all-time high at 452.23 USD
- The Market Is Wrong About CrowdStrike (NASDAQ:CRWD)
- Ofer Harduf rejoins JPMorgan from venture capital firm as bank expands tech team, memo shows
- CYBR Leans on AI Identity Security: Will It Unlock Next Growth Phase?
- Okta: Bit The Bullet Of Macro Uncertainty - Buy Post Q2 Earnings (NASDAQ:OKTA)
- Marriott, Toast, KeyCorp And More On CNBC's 'Final Trades' - Global X Cybersecurity ETF (NASDAQ:BUG), CyberArk Software (NASDAQ:CYBR)
- Okta stock rating maintained at Underperform by BofA amid competitive concerns
- Okta Earnings, Revenue Top Estimates. Cyber Firm Raises Full-Year Outlook.
- SentinelOne Set to Report Q2 Earnings: What's in Store for the Stock?
- Canaccord Genuity upgrades Okta stock rating to Buy on identity security potential
- CYBR vs. QLYS: Which Cybersecurity Stock is the Better Buy Now?
- Inside CIBR: What The First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF Offers Investors (NASDAQ:CIBR)
- Vertiv, Palo Alto Networks, DraftKings On CNBC’s ‘Final Trades’ - Citigroup (NYSE:C), CyberArk Software (NASDAQ:CYBR)
- 'May Cut' Isn't 'Will Cut', Expect More Volatility Ahead (NDX)
日范围
470.67 478.15
年范围
269.00 480.59
- 前一天收盘价
- 475.95
- 开盘价
- 472.70
- 卖价
- 475.94
- 买价
- 476.24
- 最低价
- 470.67
- 最高价
- 478.15
- 交易量
- 1.186 K
- 日变化
- -0.00%
- 月变化
- 6.79%
- 6个月变化
- 40.81%
- 年变化
- 61.87%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值