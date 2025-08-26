通貨 / CYBR
CYBR: CyberArk Software Ltd
485.95 USD 5.80 (1.21%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CYBRの今日の為替レートは、1.21%変化しました。日中、通貨は1あたり480.93の安値と488.50の高値で取引されました。
CyberArk Software Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
CYBR News
- CyberArk (CYBR) Outperforms Broader Market: What You Need to Know
- CrowdStrike Jumps After Guiding Key Growth Metric Above Views
- CrowdStrike Guidance On Key Metric Takes Center Stage At Investor Day
- サイバーアーク・ソフトウェア株価、480.69米ドルで史上最高値を記録
- Cyberark Software stock hits all-time high at 480.69 USD
- CrowdStrike Bets on Identity Security: Is it the Next Growth Engine?
- パロアルトネットワークス、Wedbushのベストアイデアリストに追加され、絶好の買い場と評価
- Palo Alto Networks added to Wedbush Best Idea List, sees golden buying opportunity
- Cyberark Software stock hits all-time high at 467.0 USD
- Piper Sandler reiterates Palo Alto Networks stock rating, maintains $225 price target
- Stock Market Week Ahead: A Payrolls Showdown, Plus Zscaler, Credo And Broadcom
- Stock Market Week Ahead: A Payrolls Showdown, Plus Zscaler, Credo And Broadcom
- Zscaler Q4 Preview: Rising On CrowdStrike’s Coattails (NASDAQ:ZS)
- Zscaler to Post Q4 Earnings: Time to Buy, Sell or Hold the Stock?
- Why Is CyberArk (CYBR) Up 10.1% Since Last Earnings Report?
- Cyberark Software Ltd stock hits all-time high at 452.23 USD
- The Market Is Wrong About CrowdStrike (NASDAQ:CRWD)
- Ofer Harduf rejoins JPMorgan from venture capital firm as bank expands tech team, memo shows
- CYBR Leans on AI Identity Security: Will It Unlock Next Growth Phase?
- Okta: Bit The Bullet Of Macro Uncertainty - Buy Post Q2 Earnings (NASDAQ:OKTA)
- Marriott, Toast, KeyCorp And More On CNBC's 'Final Trades' - Global X Cybersecurity ETF (NASDAQ:BUG), CyberArk Software (NASDAQ:CYBR)
- Okta stock rating maintained at Underperform by BofA amid competitive concerns
- Okta Earnings, Revenue Top Estimates. Cyber Firm Raises Full-Year Outlook.
- SentinelOne Set to Report Q2 Earnings: What's in Store for the Stock?
1日のレンジ
480.93 488.50
1年のレンジ
269.00 488.50
- 以前の終値
- 480.15
- 始値
- 480.93
- 買値
- 485.95
- 買値
- 486.25
- 安値
- 480.93
- 高値
- 488.50
- 出来高
- 1.067 K
- 1日の変化
- 1.21%
- 1ヶ月の変化
- 9.04%
- 6ヶ月の変化
- 43.77%
- 1年の変化
- 65.28%
18 9月, 木曜日
12:30
USD
- 実際
- 23.2
- 期待
- 3.7
- 前
- -0.3
12:30
USD
- 実際
- 5.6
- 期待
- 7.6
- 前
- 5.9
12:30
USD
- 実際
- 231 K
- 期待
- 282 K
- 前
- 264 K
12:30
USD
- 実際
- 1.920 M
- 期待
- 1.935 M
- 前
- 1.927 M
14:00
USD
- 実際
- -0.5%
- 期待
- -0.2%
- 前
- -0.1%
17:00
USD
- 実際
- 1.734%
- 期待
- 前
- 1.985%
20:00
USD
- 実際
- $49.2 B
- 期待
- $123.1 B
- 前
- $151.0 B