CYBR: CyberArk Software Ltd

490.64 USD 4.69 (0.97%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CYBR a changé de 0.97% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 485.14 et à un maximum de 492.81.

Suivez la dynamique CyberArk Software Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Range quotidien
485.14 492.81
Range Annuel
269.00 492.81
Clôture Précédente
485.95
Ouverture
488.51
Bid
490.64
Ask
490.94
Plus Bas
485.14
Plus Haut
492.81
Volume
1.756 K
Changement quotidien
0.97%
Changement Mensuel
10.09%
Changement à 6 Mois
45.16%
Changement Annuel
66.87%
20 septembre, samedi