Währungen / CYBR
CYBR: CyberArk Software Ltd
485.95 USD 5.80 (1.21%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CYBR hat sich für heute um 1.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 480.93 bis zu einem Hoch von 488.50 gehandelt.
Verfolgen Sie die CyberArk Software Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
480.93 488.50
Jahresspanne
269.00 488.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 480.15
- Eröffnung
- 480.93
- Bid
- 485.95
- Ask
- 486.25
- Tief
- 480.93
- Hoch
- 488.50
- Volumen
- 1.067 K
- Tagesänderung
- 1.21%
- Monatsänderung
- 9.04%
- 6-Monatsänderung
- 43.77%
- Jahresänderung
- 65.28%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K