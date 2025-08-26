KurseKategorien
CYBR: CyberArk Software Ltd

485.95 USD 5.80 (1.21%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CYBR hat sich für heute um 1.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 480.93 bis zu einem Hoch von 488.50 gehandelt.

Verfolgen Sie die CyberArk Software Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
480.93 488.50
Jahresspanne
269.00 488.50
Vorheriger Schlusskurs
480.15
Eröffnung
480.93
Bid
485.95
Ask
486.25
Tief
480.93
Hoch
488.50
Volumen
1.067 K
Tagesänderung
1.21%
Monatsänderung
9.04%
6-Monatsänderung
43.77%
Jahresänderung
65.28%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K