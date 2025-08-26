CotizacionesSecciones
CYBR
CYBR: CyberArk Software Ltd

480.15 USD 4.21 (0.88%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de CYBR de hoy ha cambiado un 0.88%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 474.23, mientras que el máximo ha alcanzado 482.76.

Siga la dinámica de la pareja de divisas CyberArk Software Ltd. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
474.23 482.76
Rango anual
269.00 482.76
Cierres anteriores
475.94
Open
478.02
Bid
480.15
Ask
480.45
Low
474.23
High
482.76
Volumen
939
Cambio diario
0.88%
Cambio mensual
7.74%
Cambio a 6 meses
42.06%
Cambio anual
63.31%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B