CYBR: CyberArk Software Ltd
480.15 USD 4.21 (0.88%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CYBR de hoy ha cambiado un 0.88%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 474.23, mientras que el máximo ha alcanzado 482.76.
Siga la dinámica de la pareja de divisas CyberArk Software Ltd. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
CYBR News
- CrowdStrike Guidance On Key Metric Takes Center Stage At Investor Day
- Acciones de Cyberark Software alcanzan un máximo histórico de 480.69 USD
- CrowdStrike Bets on Identity Security: Is it the Next Growth Engine?
- Acciones de Palo Alto Networks (PANW) suben tras compra de CyberArk y respaldo de Wedbush | Benzinga España
- Cyberark Software stock hits all-time high at 467.0 USD
- Piper Sandler reiterates Palo Alto Networks stock rating, maintains $225 price target
- Stock Market Week Ahead: A Payrolls Showdown, Plus Zscaler, Credo And Broadcom
- Zscaler Q4 Preview: Rising On CrowdStrike’s Coattails (NASDAQ:ZS)
- Zscaler to Post Q4 Earnings: Time to Buy, Sell or Hold the Stock?
- Why Is CyberArk (CYBR) Up 10.1% Since Last Earnings Report?
- Cyberark Software Ltd stock hits all-time high at 452.23 USD
- The Market Is Wrong About CrowdStrike (NASDAQ:CRWD)
- Ofer Harduf rejoins JPMorgan from venture capital firm as bank expands tech team, memo shows
- CYBR Leans on AI Identity Security: Will It Unlock Next Growth Phase?
- Okta: Bit The Bullet Of Macro Uncertainty - Buy Post Q2 Earnings (NASDAQ:OKTA)
- Marriott, Toast, KeyCorp And More On CNBC's 'Final Trades' - Global X Cybersecurity ETF (NASDAQ:BUG), CyberArk Software (NASDAQ:CYBR)
- Okta stock rating maintained at Underperform by BofA amid competitive concerns
- Okta Earnings, Revenue Top Estimates. Cyber Firm Raises Full-Year Outlook.
Rango diario
474.23 482.76
Rango anual
269.00 482.76
- Cierres anteriores
- 475.94
- Open
- 478.02
- Bid
- 480.15
- Ask
- 480.45
- Low
- 474.23
- High
- 482.76
- Volumen
- 939
- Cambio diario
- 0.88%
- Cambio mensual
- 7.74%
- Cambio a 6 meses
- 42.06%
- Cambio anual
- 63.31%
