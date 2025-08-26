Moedas / CYBR
CYBR: CyberArk Software Ltd
484.50 USD 4.35 (0.91%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CYBR para hoje mudou para 0.91%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 480.93 e o mais alto foi 486.52.
Veja a dinâmica do par de moedas CyberArk Software Ltd. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
CYBR Notícias
- CrowdStrike Jumps After Guiding Key Growth Metric Above Views
- CrowdStrike Guidance On Key Metric Takes Center Stage At Investor Day
- Ações da Cyberark Software atingem máxima histórica de US$ 480,69
- CrowdStrike Bets on Identity Security: Is it the Next Growth Engine?
- Palo Alto Networks adicionada à lista de melhores ideias da Wedbush, que vê oportunidade de compra
- Cyberark Software stock hits all-time high at 467.0 USD
- Piper Sandler reiterates Palo Alto Networks stock rating, maintains $225 price target
- Stock Market Week Ahead: A Payrolls Showdown, Plus Zscaler, Credo And Broadcom
- Zscaler Q4 Preview: Rising On CrowdStrike’s Coattails (NASDAQ:ZS)
- Zscaler to Post Q4 Earnings: Time to Buy, Sell or Hold the Stock?
- Why Is CyberArk (CYBR) Up 10.1% Since Last Earnings Report?
- Cyberark Software Ltd stock hits all-time high at 452.23 USD
- The Market Is Wrong About CrowdStrike (NASDAQ:CRWD)
- Ofer Harduf rejoins JPMorgan from venture capital firm as bank expands tech team, memo shows
- CYBR Leans on AI Identity Security: Will It Unlock Next Growth Phase?
- Okta: Bit The Bullet Of Macro Uncertainty - Buy Post Q2 Earnings (NASDAQ:OKTA)
- Marriott, Toast, KeyCorp And More On CNBC's 'Final Trades' - Global X Cybersecurity ETF (NASDAQ:BUG), CyberArk Software (NASDAQ:CYBR)
- Okta stock rating maintained at Underperform by BofA amid competitive concerns
- Okta Earnings, Revenue Top Estimates. Cyber Firm Raises Full-Year Outlook.
- SentinelOne Set to Report Q2 Earnings: What's in Store for the Stock?
- Canaccord Genuity upgrades Okta stock rating to Buy on identity security potential
Faixa diária
480.93 486.52
Faixa anual
269.00 486.52
- Fechamento anterior
- 480.15
- Open
- 480.93
- Bid
- 484.50
- Ask
- 484.80
- Low
- 480.93
- High
- 486.52
- Volume
- 91
- Mudança diária
- 0.91%
- Mudança mensal
- 8.71%
- Mudança de 6 meses
- 43.34%
- Mudança anual
- 64.78%
