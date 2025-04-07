FiyatlarBölümler
CXT
CXT: Crane NXT Co

56.48 USD 1.10 (1.91%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CXT fiyatı bugün -1.91% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 56.06 ve Yüksek fiyatı olarak 57.76 aralığında işlem gördü.

Crane NXT Co hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
56.06 57.76
Yıllık aralık
41.54 67.01
Önceki kapanış
57.58
Açılış
57.76
Satış
56.48
Alış
56.78
Düşük
56.06
Yüksek
57.76
Hacim
809
Günlük değişim
-1.91%
Aylık değişim
-4.58%
6 aylık değişim
10.46%
Yıllık değişim
2.02%
21 Eylül, Pazar