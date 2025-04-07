KurseKategorien
Währungen / CXT
Zurück zum Aktien

CXT: Crane NXT Co

57.58 USD 0.78 (1.37%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CXT hat sich für heute um 1.37% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 56.91 bis zu einem Hoch von 58.06 gehandelt.

Verfolgen Sie die Crane NXT Co-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CXT News

Tagesspanne
56.91 58.06
Jahresspanne
41.54 67.01
Vorheriger Schlusskurs
56.80
Eröffnung
57.36
Bid
57.58
Ask
57.88
Tief
56.91
Hoch
58.06
Volumen
1.464 K
Tagesänderung
1.37%
Monatsänderung
-2.72%
6-Monatsänderung
12.61%
Jahresänderung
4.01%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K