Währungen / CXT
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CXT: Crane NXT Co
57.58 USD 0.78 (1.37%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CXT hat sich für heute um 1.37% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 56.91 bis zu einem Hoch von 58.06 gehandelt.
Verfolgen Sie die Crane NXT Co-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CXT News
- Crane NXT skizziert auf Industriekonferenz Wachstumspläne und Akquisitionsstrategie
- Crane NXT at Diversified Industrials Conference: Strategic Growth and Acquisitions
- Crane NXT, Co. (CXT) Presents at 24th Annual Diversified Industrials & Services Conference Transcript
- Übernahme von Antares Vision: UBS belässt Crane NXT auf "Neutral"
- Crane NXT stock unchanged as UBS reiterates Neutral rating on Antares Vision deal
- Crane NXT-Aktie stabil: DA Davidson bekräftigt Kaufempfehlung nach Übernahmeankündigung
- Crane NXT stock holds steady as DA Davidson reaffirms Buy rating
- Crane NXT plant Übernahme und Delisting von Antares Vision
- Crane NXT kündigt Übernahme von Antares Vision für 445 Millionen Euro an
- Why Is Crane NXT Stock Gaining Friday? - Crane NXT (NYSE:CXT), Antares Vision (OTC:ANTVF)
- Crane NXT to acquire Antares Vision in €445 million deal
- Crane NXT to acquire stake in Antares Vision, plans to take company private
- Crane NXT: Upside Is Still Strong Here (NYSE:CXT)
- Crane NXT (CXT) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Crane NXT (CXT) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Crane NXT Q2 2025 slides: record currency backlog offsets payment segment decline
- Gen Digital (GEN) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Earnings Preview: Crane NXT (CXT) Q2 Earnings Expected to Decline
- Crane Company: Flexing Its Muscles With Baker Hughes (NYSE:CR)
- Baker Hughes to sell sensor unit to Crane for $1.15 billion
- OSI Systems (OSIS) Stock: A Lot More Tariff Exposure Than Just A Month Ago
- Crane Company: Solid Performer, But Trading At A Rich Multiple (NYSE:CR)
Tagesspanne
56.91 58.06
Jahresspanne
41.54 67.01
- Vorheriger Schlusskurs
- 56.80
- Eröffnung
- 57.36
- Bid
- 57.58
- Ask
- 57.88
- Tief
- 56.91
- Hoch
- 58.06
- Volumen
- 1.464 K
- Tagesänderung
- 1.37%
- Monatsänderung
- -2.72%
- 6-Monatsänderung
- 12.61%
- Jahresänderung
- 4.01%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K