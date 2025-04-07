통화 / CXT
CXT: Crane NXT Co
56.48 USD 1.10 (1.91%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CXT 환율이 오늘 -1.91%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 56.06이고 고가는 57.76이었습니다.
Crane NXT Co 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
CXT News
- 크레인 NXT, 다각화된 산업 컨퍼런스: 전략적 성장 및 인수
- Crane NXT at Diversified Industrials Conference: Strategic Growth and Acquisitions
- Crane NXT, Co. (CXT) Presents at 24th Annual Diversified Industrials & Services Conference Transcript
- 크레인 NXT, Antares Vision 거래에 UBS ’중립’ 유지
- Crane NXT stock unchanged as UBS reiterates Neutral rating on Antares Vision deal
- Crane NXT, DA Davidson ’매수’ 등급 재확인에 주가 유지
- Crane NXT stock holds steady as DA Davidson reaffirms Buy rating
- 크레인 NXT, Antares Vision 지분 인수 후 비상장 계획
- Why Is Crane NXT Stock Gaining Friday? - Crane NXT (NYSE:CXT), Antares Vision (OTC:ANTVF)
- Crane NXT to acquire Antares Vision in €445 million deal
- Crane NXT to acquire stake in Antares Vision, plans to take company private
- Crane NXT: Upside Is Still Strong Here (NYSE:CXT)
- Crane NXT (CXT) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Crane NXT (CXT) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Crane NXT Q2 2025 slides: record currency backlog offsets payment segment decline
- Gen Digital (GEN) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Earnings Preview: Crane NXT (CXT) Q2 Earnings Expected to Decline
- Crane Company: Flexing Its Muscles With Baker Hughes (NYSE:CR)
- Baker Hughes to sell sensor unit to Crane for $1.15 billion
- OSI Systems (OSIS) Stock: A Lot More Tariff Exposure Than Just A Month Ago
- Crane Company: Solid Performer, But Trading At A Rich Multiple (NYSE:CR)
일일 변동 비율
56.06 57.76
년간 변동
41.54 67.01
- 이전 종가
- 57.58
- 시가
- 57.76
- Bid
- 56.48
- Ask
- 56.78
- 저가
- 56.06
- 고가
- 57.76
- 볼륨
- 809
- 일일 변동
- -1.91%
- 월 변동
- -4.58%
- 6개월 변동
- 10.46%
- 년간 변동율
- 2.02%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K