Devises / CXT
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CXT: Crane NXT Co
56.48 USD 1.10 (1.91%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CXT a changé de -1.91% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 56.06 et à un maximum de 57.76.
Suivez la dynamique Crane NXT Co. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CXT Nouvelles
- Crane NXT à la Conférence des Industries Diversifiées : Croissance stratégique et acquisitions
- Crane NXT at Diversified Industrials Conference: Strategic Growth and Acquisitions
- Crane NXT, Co. (CXT) Presents at 24th Annual Diversified Industrials & Services Conference Transcript
- L’action Crane NXT stable alors qu’UBS maintient sa note Neutre suite à l’accord Antares Vision
- Crane NXT stock unchanged as UBS reiterates Neutral rating on Antares Vision deal
- L’action Crane NXT reste stable alors que DA Davidson réaffirme sa recommandation d’achat
- Crane NXT stock holds steady as DA Davidson reaffirms Buy rating
- Crane NXT se tourne vers l'acquisition d'Antares Vision dans une audacieuse poussée d'expansion | Benzinga France
- Crane NXT va acquérir Antares Vision dans le cadre d’une transaction de 445 millions €
- Crane NXT va acquérir une participation dans Antares Vision et prévoit de privatiser l’entreprise
- Why Is Crane NXT Stock Gaining Friday? - Crane NXT (NYSE:CXT), Antares Vision (OTC:ANTVF)
- Crane NXT to acquire Antares Vision in €445 million deal
- Crane NXT to acquire stake in Antares Vision, plans to take company private
- Crane NXT: Upside Is Still Strong Here (NYSE:CXT)
- Crane NXT (CXT) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Crane NXT (CXT) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Crane NXT Q2 2025 slides: record currency backlog offsets payment segment decline
- Gen Digital (GEN) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Earnings Preview: Crane NXT (CXT) Q2 Earnings Expected to Decline
- Crane Company: Flexing Its Muscles With Baker Hughes (NYSE:CR)
- Baker Hughes to sell sensor unit to Crane for $1.15 billion
- OSI Systems (OSIS) Stock: A Lot More Tariff Exposure Than Just A Month Ago
- Crane Company: Solid Performer, But Trading At A Rich Multiple (NYSE:CR)
Range quotidien
56.06 57.76
Range Annuel
41.54 67.01
- Clôture Précédente
- 57.58
- Ouverture
- 57.76
- Bid
- 56.48
- Ask
- 56.78
- Plus Bas
- 56.06
- Plus Haut
- 57.76
- Volume
- 809
- Changement quotidien
- -1.91%
- Changement Mensuel
- -4.58%
- Changement à 6 Mois
- 10.46%
- Changement Annuel
- 2.02%
20 septembre, samedi