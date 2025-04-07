Валюты / CXT
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CXT: Crane NXT Co
58.93 USD 0.55 (0.92%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CXT за сегодня изменился на -0.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 58.84, а максимальная — 59.91.
Следите за динамикой Crane NXT Co. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CXT
- Акции Crane NXT не изменились после подтверждения рейтинга "Нейтрально" от UBS
- Crane NXT stock unchanged as UBS reiterates Neutral rating on Antares Vision deal
- Акции Crane NXT стабильны после подтверждения рейтинга "Покупать" от DA Davidson
- Crane NXT stock holds steady as DA Davidson reaffirms Buy rating
- Crane NXT приобретет Antares Vision за €445 миллионов
- Crane NXT приобретет долю в Antares Vision и планирует сделать компанию частной
- Why Is Crane NXT Stock Gaining Friday? - Crane NXT (NYSE:CXT), Antares Vision (OTC:ANTVF)
- Crane NXT to acquire Antares Vision in €445 million deal
- Crane NXT to acquire stake in Antares Vision, plans to take company private
- Crane NXT: Upside Is Still Strong Here (NYSE:CXT)
- Crane NXT (CXT) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Crane NXT (CXT) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Crane NXT Q2 2025 slides: record currency backlog offsets payment segment decline
- Gen Digital (GEN) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Earnings Preview: Crane NXT (CXT) Q2 Earnings Expected to Decline
- Crane Company: Flexing Its Muscles With Baker Hughes (NYSE:CR)
- Baker Hughes to sell sensor unit to Crane for $1.15 billion
- OSI Systems (OSIS) Stock: A Lot More Tariff Exposure Than Just A Month Ago
- Crane Company: Solid Performer, But Trading At A Rich Multiple (NYSE:CR)
Дневной диапазон
58.84 59.91
Годовой диапазон
41.54 67.01
- Предыдущее закрытие
- 59.48
- Open
- 59.33
- Bid
- 58.93
- Ask
- 59.23
- Low
- 58.84
- High
- 59.91
- Объем
- 898
- Дневное изменение
- -0.92%
- Месячное изменение
- -0.44%
- 6-месячное изменение
- 15.26%
- Годовое изменение
- 6.45%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.