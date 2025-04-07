Valute / CXT
CXT: Crane NXT Co
56.48 USD 1.10 (1.91%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CXT ha avuto una variazione del -1.91% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 56.06 e ad un massimo di 57.76.
Segui le dinamiche di Crane NXT Co. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
56.06 57.76
Intervallo Annuale
41.54 67.01
- Chiusura Precedente
- 57.58
- Apertura
- 57.76
- Bid
- 56.48
- Ask
- 56.78
- Minimo
- 56.06
- Massimo
- 57.76
- Volume
- 809
- Variazione giornaliera
- -1.91%
- Variazione Mensile
- -4.58%
- Variazione Semestrale
- 10.46%
- Variazione Annuale
- 2.02%
20 settembre, sabato