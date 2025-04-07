QuotazioniSezioni
Valute / CXT
Tornare a Azioni

CXT: Crane NXT Co

56.48 USD 1.10 (1.91%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CXT ha avuto una variazione del -1.91% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 56.06 e ad un massimo di 57.76.

Segui le dinamiche di Crane NXT Co. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CXT News

Intervallo Giornaliero
56.06 57.76
Intervallo Annuale
41.54 67.01
Chiusura Precedente
57.58
Apertura
57.76
Bid
56.48
Ask
56.78
Minimo
56.06
Massimo
57.76
Volume
809
Variazione giornaliera
-1.91%
Variazione Mensile
-4.58%
Variazione Semestrale
10.46%
Variazione Annuale
2.02%
20 settembre, sabato