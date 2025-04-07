Moedas / CXT
CXT: Crane NXT Co
57.02 USD 0.22 (0.39%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CXT para hoje mudou para 0.39%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 56.91 e o mais alto foi 57.36.
Veja a dinâmica do par de moedas Crane NXT Co. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CXT Notícias
- Ações da Crane NXT inalteradas enquanto UBS reitera classificação Neutra após acordo com Antares Vision
- Crane NXT stock unchanged as UBS reiterates Neutral rating on Antares Vision deal
- Ações da Crane NXT se mantêm estáveis após DA Davidson reafirmar recomendação de compra
- Crane NXT stock holds steady as DA Davidson reaffirms Buy rating
- Crane NXT planeja adquirir participação na Antares Vision e fechar capital da empresa
- Crane NXT adquire Antares Vision em acordo de €445 milhões
- Why Is Crane NXT Stock Gaining Friday? - Crane NXT (NYSE:CXT), Antares Vision (OTC:ANTVF)
- Crane NXT to acquire Antares Vision in €445 million deal
- Crane NXT to acquire stake in Antares Vision, plans to take company private
- Crane NXT: Upside Is Still Strong Here (NYSE:CXT)
- Crane NXT (CXT) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Crane NXT (CXT) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Crane NXT Q2 2025 slides: record currency backlog offsets payment segment decline
- Gen Digital (GEN) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Earnings Preview: Crane NXT (CXT) Q2 Earnings Expected to Decline
- Crane Company: Flexing Its Muscles With Baker Hughes (NYSE:CR)
- Baker Hughes to sell sensor unit to Crane for $1.15 billion
- OSI Systems (OSIS) Stock: A Lot More Tariff Exposure Than Just A Month Ago
- Crane Company: Solid Performer, But Trading At A Rich Multiple (NYSE:CR)
Faixa diária
56.91 57.36
Faixa anual
41.54 67.01
- Fechamento anterior
- 56.80
- Open
- 57.36
- Bid
- 57.02
- Ask
- 57.32
- Low
- 56.91
- High
- 57.36
- Volume
- 18
- Mudança diária
- 0.39%
- Mudança mensal
- -3.67%
- Mudança de 6 meses
- 11.52%
- Mudança anual
- 3.00%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh