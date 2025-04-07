货币 / CXT
CXT: Crane NXT Co
58.90 USD 0.03 (0.05%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CXT汇率已更改-0.05%。当日，交易品种以低点58.78和高点59.00进行交易。
关注Crane NXT Co动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CXT新闻
- Crane NXT股价持平，UBS重申对Antares Vision收购案的中性评级
- Crane NXT stock unchanged as UBS reiterates Neutral rating on Antares Vision deal
- Crane NXT股票保持稳定，DA Davidson重申买入评级
- Crane NXT stock holds steady as DA Davidson reaffirms Buy rating
- Crane NXT将以4.45亿欧元收购Antares Vision
- Crane NXT将收购Antares Vision股份，计划将其私有化
- Why Is Crane NXT Stock Gaining Friday? - Crane NXT (NYSE:CXT), Antares Vision (OTC:ANTVF)
- Crane NXT to acquire Antares Vision in €445 million deal
- Crane NXT to acquire stake in Antares Vision, plans to take company private
- Crane NXT: Upside Is Still Strong Here (NYSE:CXT)
- Crane NXT (CXT) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Crane NXT (CXT) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Crane NXT Q2 2025 slides: record currency backlog offsets payment segment decline
- Gen Digital (GEN) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Earnings Preview: Crane NXT (CXT) Q2 Earnings Expected to Decline
- Crane Company: Flexing Its Muscles With Baker Hughes (NYSE:CR)
- Baker Hughes to sell sensor unit to Crane for $1.15 billion
- OSI Systems (OSIS) Stock: A Lot More Tariff Exposure Than Just A Month Ago
- Crane Company: Solid Performer, But Trading At A Rich Multiple (NYSE:CR)
日范围
58.78 59.00
年范围
41.54 67.01
- 前一天收盘价
- 58.93
- 开盘价
- 58.88
- 卖价
- 58.90
- 买价
- 59.20
- 最低价
- 58.78
- 最高价
- 59.00
- 交易量
- 44
- 日变化
- -0.05%
- 月变化
- -0.49%
- 6个月变化
- 15.20%
- 年变化
- 6.39%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
18:00
USD
18:00
USD
18:30
USD
