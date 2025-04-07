クォートセクション
通貨 / CXT
CXT: Crane NXT Co

57.58 USD 0.78 (1.37%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CXTの今日の為替レートは、1.37%変化しました。日中、通貨は1あたり56.91の安値と58.06の高値で取引されました。

Crane NXT Coダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
56.91 58.06
1年のレンジ
41.54 67.01
以前の終値
56.80
始値
57.36
買値
57.58
買値
57.88
安値
56.91
高値
58.06
出来高
1.464 K
1日の変化
1.37%
1ヶ月の変化
-2.72%
6ヶ月の変化
12.61%
1年の変化
4.01%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K