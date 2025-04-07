通貨 / CXT
CXT: Crane NXT Co
57.58 USD 0.78 (1.37%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CXTの今日の為替レートは、1.37%変化しました。日中、通貨は1あたり56.91の安値と58.06の高値で取引されました。
Crane NXT Coダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
CXT News
- Crane NXT at Diversified Industrials Conference: Strategic Growth and Acquisitions
- Crane NXT, Co. (CXT) Presents at 24th Annual Diversified Industrials & Services Conference Transcript
- Antares Vision買収に関するUBSのニュートラル評価でCrane NXT株価は変動せず
- Crane NXT stock unchanged as UBS reiterates Neutral rating on Antares Vision deal
- Crane NXT株、DA Davidsonが買い推奨を再確認し株価は安定
- Crane NXT stock holds steady as DA Davidson reaffirms Buy rating
- クレーンNXTが大胆な拡大戦略の一環としてAntares Visionの買収を推進
- Crane NXTが4億4500万ユーロでAntares Visionを買収へ
- Crane NXT、Antares Visionの株式取得へ、非公開化を計画
- Why Is Crane NXT Stock Gaining Friday? - Crane NXT (NYSE:CXT), Antares Vision (OTC:ANTVF)
- Crane NXT to acquire Antares Vision in €445 million deal
- Crane NXT to acquire stake in Antares Vision, plans to take company private
- Crane NXT: Upside Is Still Strong Here (NYSE:CXT)
- Crane NXT (CXT) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Crane NXT (CXT) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Crane NXT Q2 2025 slides: record currency backlog offsets payment segment decline
- Gen Digital (GEN) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Earnings Preview: Crane NXT (CXT) Q2 Earnings Expected to Decline
- Crane Company: Flexing Its Muscles With Baker Hughes (NYSE:CR)
- Baker Hughes to sell sensor unit to Crane for $1.15 billion
- OSI Systems (OSIS) Stock: A Lot More Tariff Exposure Than Just A Month Ago
- Crane Company: Solid Performer, But Trading At A Rich Multiple (NYSE:CR)
1日のレンジ
56.91 58.06
1年のレンジ
41.54 67.01
- 以前の終値
- 56.80
- 始値
- 57.36
- 買値
- 57.58
- 買値
- 57.88
- 安値
- 56.91
- 高値
- 58.06
- 出来高
- 1.464 K
- 1日の変化
- 1.37%
- 1ヶ月の変化
- -2.72%
- 6ヶ月の変化
- 12.61%
- 1年の変化
- 4.01%
