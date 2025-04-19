FiyatlarBölümler
Dövizler / CVCO
CVCO: Cavco Industries Inc

556.53 USD 7.09 (1.26%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CVCO fiyatı bugün -1.26% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 548.02 ve Yüksek fiyatı olarak 562.23 aralığında işlem gördü.

Cavco Industries Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
548.02 562.23
Yıllık aralık
393.53 574.19
Önceki kapanış
563.62
Açılış
560.90
Satış
556.53
Alış
556.83
Düşük
548.02
Yüksek
562.23
Hacim
448
Günlük değişim
-1.26%
Aylık değişim
6.19%
6 aylık değişim
8.06%
Yıllık değişim
29.15%
