CVCO: Cavco Industries Inc

563.62 USD 12.90 (2.34%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CVCO hat sich für heute um 2.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 548.65 bis zu einem Hoch von 564.82 gehandelt.

Verfolgen Sie die Cavco Industries Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
548.65 564.82
Jahresspanne
393.53 574.19
Vorheriger Schlusskurs
550.72
Eröffnung
553.63
Bid
563.62
Ask
563.92
Tief
548.65
Hoch
564.82
Volumen
240
Tagesänderung
2.34%
Monatsänderung
7.54%
6-Monatsänderung
9.44%
Jahresänderung
30.79%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K