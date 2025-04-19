Währungen / CVCO
CVCO: Cavco Industries Inc
563.62 USD 12.90 (2.34%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CVCO hat sich für heute um 2.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 548.65 bis zu einem Hoch von 564.82 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cavco Industries Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
548.65 564.82
Jahresspanne
393.53 574.19
- Vorheriger Schlusskurs
- 550.72
- Eröffnung
- 553.63
- Bid
- 563.62
- Ask
- 563.92
- Tief
- 548.65
- Hoch
- 564.82
- Volumen
- 240
- Tagesänderung
- 2.34%
- Monatsänderung
- 7.54%
- 6-Monatsänderung
- 9.44%
- Jahresänderung
- 30.79%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K