CVCO: Cavco Industries Inc
554.79 USD 4.07 (0.74%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CVCO para hoje mudou para 0.74%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 549.07 e o mais alto foi 556.71.
Veja a dinâmica do par de moedas Cavco Industries Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
549.07 556.71
Faixa anual
393.53 574.19
- Fechamento anterior
- 550.72
- Open
- 553.63
- Bid
- 554.79
- Ask
- 555.09
- Low
- 549.07
- High
- 556.71
- Volume
- 10
- Mudança diária
- 0.74%
- Mudança mensal
- 5.85%
- Mudança de 6 meses
- 7.73%
- Mudança anual
- 28.75%
