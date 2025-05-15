CotizacionesSecciones
Divisas / CVCO
Volver a Acciones

CVCO: Cavco Industries Inc

550.72 USD 9.19 (1.64%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de CVCO de hoy ha cambiado un -1.64%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 548.45, mientras que el máximo ha alcanzado 574.19.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Cavco Industries Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CVCO News

Rango diario
548.45 574.19
Rango anual
393.53 574.19
Cierres anteriores
559.91
Open
559.34
Bid
550.72
Ask
551.02
Low
548.45
High
574.19
Volumen
250
Cambio diario
-1.64%
Cambio mensual
5.08%
Cambio a 6 meses
6.94%
Cambio anual
27.80%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B