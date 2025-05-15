Divisas / CVCO
CVCO: Cavco Industries Inc
550.72 USD 9.19 (1.64%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CVCO de hoy ha cambiado un -1.64%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 548.45, mientras que el máximo ha alcanzado 574.19.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Cavco Industries Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
CVCO News
Rango diario
548.45 574.19
Rango anual
393.53 574.19
- Cierres anteriores
- 559.91
- Open
- 559.34
- Bid
- 550.72
- Ask
- 551.02
- Low
- 548.45
- High
- 574.19
- Volumen
- 250
- Cambio diario
- -1.64%
- Cambio mensual
- 5.08%
- Cambio a 6 meses
- 6.94%
- Cambio anual
- 27.80%
