Валюты / CVCO
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CVCO: Cavco Industries Inc
559.91 USD 14.55 (2.67%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CVCO за сегодня изменился на 2.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 541.88, а максимальная — 564.35.
Следите за динамикой Cavco Industries Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CVCO
- Thor Industries (THO) Moves 3.2% Higher: Will This Strength Last?
- Cavco Industries stock hits all-time high at 550.0 USD
- Paul Bigbee, Cavco Industries CAO, sells $159k in stock
- Cavco Industries: Building A Great Track Record (NASDAQ:CVCO)
- SKYX Reports Record Q2 Revenues, Propels Market Reach in U.S. and Canada
- Cavco Industries, Inc. (CVCO) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Cavco Industries beats Q1 2026 forecasts with strong EPS
- Cavco (CVCO) Q1 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Do Options Traders Know Something About Cavco Industries Stock We Don't?
- Cavco to acquire American Homestar for $190 million in cash
- AMG GW&K Small/Mid Cap Core Fund Q1 2025 Commentary
- Cavco Industries: Resilient Performance Amid Market Headwinds (NASDAQ:CVCO)
- Top 3 Consumer Stocks You'll Regret Missing This Quarter - Cavco Indus (NASDAQ:CVCO), Betterware de Mexico SAPI (NYSE:BWMX)
- 5 Stock Picks Last Month From Wall Street's Most Accurate Analysts - Cavco Indus (NASDAQ:CVCO), NVIDIA (NASDAQ:NVDA)
- Cavco Industries, Inc. (CVCO) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Cavco Industries Q4 2025 reports mixed results
- Cavco Industries Reports Fiscal 2025 Fourth Quarter and Year End Results
- Cavco earnings missed by $0.49, revenue fell short of estimates
- Cavco Industries Q4 earnings miss estimates, revenue up 21% YoY
- Intuit, Autodesk, Workday, and more set to report earnings Thursday
- Webcast Alert: Cavco Industries, Inc. Announces Fiscal 2025 Fourth Quarter and Year End Earnings Release and Conference Call Webcast
- Cavco Industries Stock: Affordability Remains A Clear Competitive Edge (NASDAQ:CVCO)
- Manufactured-Home Builder Nails Industry Leadership As Stock Nears Buy Point
Дневной диапазон
541.88 564.35
Годовой диапазон
393.53 568.97
- Предыдущее закрытие
- 545.36
- Open
- 547.27
- Bid
- 559.91
- Ask
- 560.21
- Low
- 541.88
- High
- 564.35
- Объем
- 488
- Дневное изменение
- 2.67%
- Месячное изменение
- 6.83%
- 6-месячное изменение
- 8.72%
- Годовое изменение
- 29.93%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.