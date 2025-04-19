Devises / CVCO
CVCO: Cavco Industries Inc
556.53 USD 7.09 (1.26%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CVCO a changé de -1.26% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 548.02 et à un maximum de 562.23.
Suivez la dynamique Cavco Industries Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
548.02 562.23
Range Annuel
393.53 574.19
- Clôture Précédente
- 563.62
- Ouverture
- 560.90
- Bid
- 556.53
- Ask
- 556.83
- Plus Bas
- 548.02
- Plus Haut
- 562.23
- Volume
- 448
- Changement quotidien
- -1.26%
- Changement Mensuel
- 6.19%
- Changement à 6 Mois
- 8.06%
- Changement Annuel
- 29.15%
20 septembre, samedi