CotationsSections
Devises / CVCO
Retour à Actions

CVCO: Cavco Industries Inc

556.53 USD 7.09 (1.26%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CVCO a changé de -1.26% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 548.02 et à un maximum de 562.23.

Suivez la dynamique Cavco Industries Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CVCO Nouvelles

Range quotidien
548.02 562.23
Range Annuel
393.53 574.19
Clôture Précédente
563.62
Ouverture
560.90
Bid
556.53
Ask
556.83
Plus Bas
548.02
Plus Haut
562.23
Volume
448
Changement quotidien
-1.26%
Changement Mensuel
6.19%
Changement à 6 Mois
8.06%
Changement Annuel
29.15%
20 septembre, samedi