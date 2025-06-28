FiyatlarBölümler
Dövizler / CUBE
Geri dön - Hisse senetleri

CUBE: CubeSmart

40.20 USD 0.59 (1.45%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CUBE fiyatı bugün -1.45% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 40.18 ve Yüksek fiyatı olarak 41.01 aralığında işlem gördü.

CubeSmart hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CUBE haberleri

Günlük aralık
40.18 41.01
Yıllık aralık
34.24 53.71
Önceki kapanış
40.79
Açılış
40.78
Satış
40.20
Alış
40.50
Düşük
40.18
Yüksek
41.01
Hacim
3.494 K
Günlük değişim
-1.45%
Aylık değişim
-1.06%
6 aylık değişim
-5.50%
Yıllık değişim
-25.03%
21 Eylül, Pazar