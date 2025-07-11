Divisas / CUBE
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
CUBE: CubeSmart
41.25 USD 0.23 (0.56%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CUBE de hoy ha cambiado un 0.56%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 41.19, mientras que el máximo ha alcanzado 42.03.
Siga la dinámica de la pareja de divisas CubeSmart. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CUBE News
- Calificación de acciones de CubeSmart mejorada por Evercore ISI por potencial del mercado inmobiliario
- Evercore ISI mejora calificación de CubeSmart por potencial del mercado inmobiliario
- CubeSmart stock rating upgraded by Evercore ISI on housing market potential
- Wells Fargo upgrades Extra Space amid improving outlook for self-storage
- Nvidia To Rally Around 19%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - BJ's Wholesale Club Hldgs (NYSE:BJ), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- Raymond James reiterates Strong Buy on SmartStop Self Storage stock with $42 target
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Solana Institutional Interest Grows As DeFi Dev Corp Adds 110,466 SOL To Treasury
- Behind The (Revised) Curve
- CubeSmart Q2: Better Than Expected, Raised Guidance (NYSE:CUBE)
- Earnings call transcript: CubeSmart Q2 2025 sees mixed results with EPS miss
- Top 3 Real Estate Stocks That May Rocket Higher In August - EPR Props (NYSE:EPR), CubeSmart (NYSE:CUBE)
- CubeSmart (CUBE) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- CubeSmart (CUBE) Beats Q2 FFO and Revenue Estimates
- CubeSmart earnings missed by $0.01, revenue topped estimates
- CubeSmart declares $0.52 quarterly dividend for Q3 2025
- DRH vs. CUBE: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- Fidelity Mid-Cap Stock Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FMCSX)
- First Savings Financial (FSFG) Q3 Earnings and Revenues Top Estimates
- Top 3 Real Estate Stocks That May Explode In July - Cousins Props (NYSE:CUZ), CubeSmart (NYSE:CUBE)
- A Historic Opportunity For REIT Investors
- Trade War Redux
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 13
Rango diario
41.19 42.03
Rango anual
34.24 53.71
- Cierres anteriores
- 41.02
- Open
- 41.24
- Bid
- 41.25
- Ask
- 41.55
- Low
- 41.19
- High
- 42.03
- Volumen
- 4.858 K
- Cambio diario
- 0.56%
- Cambio mensual
- 1.53%
- Cambio a 6 meses
- -3.03%
- Cambio anual
- -23.07%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B