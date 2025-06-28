КотировкиРазделы
CUBE
CUBE: CubeSmart

41.02 USD 0.19 (0.47%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CUBE за сегодня изменился на 0.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.69, а максимальная — 41.14.

Следите за динамикой CubeSmart. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
40.69 41.14
Годовой диапазон
34.24 53.71
Предыдущее закрытие
40.83
Open
40.81
Bid
41.02
Ask
41.32
Low
40.69
High
41.14
Объем
4.994 K
Дневное изменение
0.47%
Месячное изменение
0.96%
6-месячное изменение
-3.57%
Годовое изменение
-23.50%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.