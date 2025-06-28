Валюты / CUBE
CUBE: CubeSmart
41.02 USD 0.19 (0.47%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CUBE за сегодня изменился на 0.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.69, а максимальная — 41.14.
Следите за динамикой CubeSmart. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CUBE
- Акции CubeSmart повышены Evercore ISI благодаря потенциалу рынка жилья
- CubeSmart stock rating upgraded by Evercore ISI on housing market potential
- Wells Fargo upgrades Extra Space amid improving outlook for self-storage
- Nvidia To Rally Around 19%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - BJ's Wholesale Club Hldgs (NYSE:BJ), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- Raymond James reiterates Strong Buy on SmartStop Self Storage stock with $42 target
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Solana Institutional Interest Grows As DeFi Dev Corp Adds 110,466 SOL To Treasury
- Behind The (Revised) Curve
- CubeSmart Q2: Better Than Expected, Raised Guidance (NYSE:CUBE)
- Earnings call transcript: CubeSmart Q2 2025 sees mixed results with EPS miss
- Top 3 Real Estate Stocks That May Rocket Higher In August - EPR Props (NYSE:EPR), CubeSmart (NYSE:CUBE)
- CubeSmart (CUBE) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- CubeSmart (CUBE) Beats Q2 FFO and Revenue Estimates
- CubeSmart earnings missed by $0.01, revenue topped estimates
- CubeSmart declares $0.52 quarterly dividend for Q3 2025
- DRH vs. CUBE: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- Fidelity Mid-Cap Stock Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FMCSX)
- First Savings Financial (FSFG) Q3 Earnings and Revenues Top Estimates
- Top 3 Real Estate Stocks That May Explode In July - Cousins Props (NYSE:CUZ), CubeSmart (NYSE:CUBE)
- A Historic Opportunity For REIT Investors
- Trade War Redux
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 13
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 29
Дневной диапазон
40.69 41.14
Годовой диапазон
34.24 53.71
- Предыдущее закрытие
- 40.83
- Open
- 40.81
- Bid
- 41.02
- Ask
- 41.32
- Low
- 40.69
- High
- 41.14
- Объем
- 4.994 K
- Дневное изменение
- 0.47%
- Месячное изменение
- 0.96%
- 6-месячное изменение
- -3.57%
- Годовое изменение
- -23.50%
