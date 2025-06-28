Währungen / CUBE
CUBE: CubeSmart
40.79 USD 0.46 (1.12%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CUBE hat sich für heute um -1.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 40.53 bis zu einem Hoch von 41.30 gehandelt.
Verfolgen Sie die CubeSmart-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
40.53 41.30
Jahresspanne
34.24 53.71
- Vorheriger Schlusskurs
- 41.25
- Eröffnung
- 41.30
- Bid
- 40.79
- Ask
- 41.09
- Tief
- 40.53
- Hoch
- 41.30
- Volumen
- 2.058 K
- Tagesänderung
- -1.12%
- Monatsänderung
- 0.39%
- 6-Monatsänderung
- -4.11%
- Jahresänderung
- -23.93%
