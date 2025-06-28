KurseKategorien
CUBE: CubeSmart

40.79 USD 0.46 (1.12%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CUBE hat sich für heute um -1.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 40.53 bis zu einem Hoch von 41.30 gehandelt.

Verfolgen Sie die CubeSmart-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
40.53 41.30
Jahresspanne
34.24 53.71
Vorheriger Schlusskurs
41.25
Eröffnung
41.30
Bid
40.79
Ask
41.09
Tief
40.53
Hoch
41.30
Volumen
2.058 K
Tagesänderung
-1.12%
Monatsänderung
0.39%
6-Monatsänderung
-4.11%
Jahresänderung
-23.93%
