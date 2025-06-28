통화 / CUBE
CUBE: CubeSmart
40.20 USD 0.59 (1.45%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CUBE 환율이 오늘 -1.45%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 40.18이고 고가는 41.01이었습니다.
CubeSmart 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
CUBE News
- 큐브스마트, 주택 시장 잠재력에 힘입어 Evercore ISI의 투자의견 상향
- CubeSmart stock rating upgraded by Evercore ISI on housing market potential
- Wells Fargo upgrades Extra Space amid improving outlook for self-storage
- Nvidia To Rally Around 19%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - BJ's Wholesale Club Hldgs (NYSE:BJ), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- Raymond James reiterates Strong Buy on SmartStop Self Storage stock with $42 target
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Solana Institutional Interest Grows As DeFi Dev Corp Adds 110,466 SOL To Treasury
- Behind The (Revised) Curve
- CubeSmart Q2: Better Than Expected, Raised Guidance (NYSE:CUBE)
- Earnings call transcript: CubeSmart Q2 2025 sees mixed results with EPS miss
- Top 3 Real Estate Stocks That May Rocket Higher In August - EPR Props (NYSE:EPR), CubeSmart (NYSE:CUBE)
- CubeSmart (CUBE) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- CubeSmart (CUBE) Beats Q2 FFO and Revenue Estimates
- CubeSmart earnings missed by $0.01, revenue topped estimates
- CubeSmart declares $0.52 quarterly dividend for Q3 2025
- DRH vs. CUBE: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- Fidelity Mid-Cap Stock Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FMCSX)
- First Savings Financial (FSFG) Q3 Earnings and Revenues Top Estimates
- Top 3 Real Estate Stocks That May Explode In July - Cousins Props (NYSE:CUZ), CubeSmart (NYSE:CUBE)
- A Historic Opportunity For REIT Investors
- Trade War Redux
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 13
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 29
일일 변동 비율
40.18 41.01
년간 변동
34.24 53.71
- 이전 종가
- 40.79
- 시가
- 40.78
- Bid
- 40.20
- Ask
- 40.50
- 저가
- 40.18
- 고가
- 41.01
- 볼륨
- 3.494 K
- 일일 변동
- -1.45%
- 월 변동
- -1.06%
- 6개월 변동
- -5.50%
- 년간 변동율
- -25.03%
