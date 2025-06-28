Moedas / CUBE
CUBE: CubeSmart
41.04 USD 0.21 (0.51%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CUBE para hoje mudou para -0.51%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 41.02 e o mais alto foi 41.30.
Veja a dinâmica do par de moedas CubeSmart. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
CUBE Notícias
- Avaliação da CubeSmart é elevada pela Evercore ISI devido ao potencial do mercado imobiliário
- CubeSmart stock rating upgraded by Evercore ISI on housing market potential
- Wells Fargo upgrades Extra Space amid improving outlook for self-storage
- Nvidia To Rally Around 19%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - BJ's Wholesale Club Hldgs (NYSE:BJ), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- Raymond James reiterates Strong Buy on SmartStop Self Storage stock with $42 target
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Solana Institutional Interest Grows As DeFi Dev Corp Adds 110,466 SOL To Treasury
- Behind The (Revised) Curve
- CubeSmart Q2: Better Than Expected, Raised Guidance (NYSE:CUBE)
- Earnings call transcript: CubeSmart Q2 2025 sees mixed results with EPS miss
- Top 3 Real Estate Stocks That May Rocket Higher In August - EPR Props (NYSE:EPR), CubeSmart (NYSE:CUBE)
- CubeSmart (CUBE) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- CubeSmart (CUBE) Beats Q2 FFO and Revenue Estimates
- CubeSmart earnings missed by $0.01, revenue topped estimates
- CubeSmart declares $0.52 quarterly dividend for Q3 2025
- DRH vs. CUBE: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- Fidelity Mid-Cap Stock Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FMCSX)
- First Savings Financial (FSFG) Q3 Earnings and Revenues Top Estimates
- Top 3 Real Estate Stocks That May Explode In July - Cousins Props (NYSE:CUZ), CubeSmart (NYSE:CUBE)
- A Historic Opportunity For REIT Investors
- Trade War Redux
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 13
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 29
Faixa diária
41.02 41.30
Faixa anual
34.24 53.71
- Fechamento anterior
- 41.25
- Open
- 41.30
- Bid
- 41.04
- Ask
- 41.34
- Low
- 41.02
- High
- 41.30
- Volume
- 64
- Mudança diária
- -0.51%
- Mudança mensal
- 1.01%
- Mudança de 6 meses
- -3.53%
- Mudança anual
- -23.46%
