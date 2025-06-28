货币 / CUBE
CUBE: CubeSmart
41.37 USD 0.35 (0.85%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CUBE汇率已更改0.85%。当日，交易品种以低点41.20和高点41.48进行交易。
关注CubeSmart动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CUBE新闻
- Evercore ISI上调CubeSmart评级，看好房地产市场潜力
- CubeSmart stock rating upgraded by Evercore ISI on housing market potential
- Wells Fargo upgrades Extra Space amid improving outlook for self-storage
- Nvidia To Rally Around 19%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - BJ's Wholesale Club Hldgs (NYSE:BJ), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- Raymond James reiterates Strong Buy on SmartStop Self Storage stock with $42 target
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Solana Institutional Interest Grows As DeFi Dev Corp Adds 110,466 SOL To Treasury
- Behind The (Revised) Curve
- CubeSmart Q2: Better Than Expected, Raised Guidance (NYSE:CUBE)
- Earnings call transcript: CubeSmart Q2 2025 sees mixed results with EPS miss
- Top 3 Real Estate Stocks That May Rocket Higher In August - EPR Props (NYSE:EPR), CubeSmart (NYSE:CUBE)
- CubeSmart (CUBE) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- CubeSmart (CUBE) Beats Q2 FFO and Revenue Estimates
- CubeSmart earnings missed by $0.01, revenue topped estimates
- CubeSmart declares $0.52 quarterly dividend for Q3 2025
- DRH vs. CUBE: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- Fidelity Mid-Cap Stock Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FMCSX)
- First Savings Financial (FSFG) Q3 Earnings and Revenues Top Estimates
- Top 3 Real Estate Stocks That May Explode In July - Cousins Props (NYSE:CUZ), CubeSmart (NYSE:CUBE)
- A Historic Opportunity For REIT Investors
- Trade War Redux
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 13
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 29
日范围
41.20 41.48
年范围
34.24 53.71
- 前一天收盘价
- 41.02
- 开盘价
- 41.24
- 卖价
- 41.37
- 买价
- 41.67
- 最低价
- 41.20
- 最高价
- 41.48
- 交易量
- 317
- 日变化
- 0.85%
- 月变化
- 1.82%
- 6个月变化
- -2.75%
- 年变化
- -22.85%
