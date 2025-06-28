通貨 / CUBE
CUBE: CubeSmart
40.79 USD 0.46 (1.12%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CUBEの今日の為替レートは、-1.12%変化しました。日中、通貨は1あたり40.53の安値と41.30の高値で取引されました。
CubeSmartダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CUBE News
1日のレンジ
40.53 41.30
1年のレンジ
34.24 53.71
- 以前の終値
- 41.25
- 始値
- 41.30
- 買値
- 40.79
- 買値
- 41.09
- 安値
- 40.53
- 高値
- 41.30
- 出来高
- 2.058 K
- 1日の変化
- -1.12%
- 1ヶ月の変化
- 0.39%
- 6ヶ月の変化
- -4.11%
- 1年の変化
- -23.93%
