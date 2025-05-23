Dövizler / CTXR
CTXR: Citius Pharmaceuticals Inc
1.19 USD 0.02 (1.71%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CTXR fiyatı bugün 1.71% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.16 ve Yüksek fiyatı olarak 1.19 aralığında işlem gördü.
Citius Pharmaceuticals Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
CTXR haberleri
- Curanex Pharmaceuticals closes $15 million IPO on NASDAQ
- Curanex Pharmaceuticals prices IPO at $4 per share
- Citius Oncology deploys AI platform to support LYMPHIR launch
- Citius Oncology files prospectus supplement to update S-1 registration
- Citius Oncology (CTOR): Is A Lymphir Launch Coming Too Late?
- Citius Oncology stock rises after expanding LYMPHIR distribution network
- Citius Oncology expands distribution network for LYMPHIR with Cencora
- Citius Pharmaceuticals Stock Is Falling Tuesday: What's Going On? - Citius Pharmaceuticals (NASDAQ:CTXR)
- Citius Pharmaceuticals expands authorized shares
- Citius Pharmaceuticals Stock Is Soaring Monday: What's Going On? - Citius Pharmaceuticals (NASDAQ:CTXR)
- Citius Oncology stock soars on distribution deal
- This Deckers Outdoor Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - Citius Pharmaceuticals (NASDAQ:CTXR), Citius Oncology (NASDAQ:CTOR)
Günlük aralık
1.16 1.19
Yıllık aralık
0.65 12.75
- Önceki kapanış
- 1.17
- Açılış
- 1.17
- Satış
- 1.19
- Alış
- 1.49
- Düşük
- 1.16
- Yüksek
- 1.19
- Hacim
- 286
- Günlük değişim
- 1.71%
- Aylık değişim
- -8.46%
- 6 aylık değişim
- -7.75%
- Yıllık değişim
- -90.48%
21 Eylül, Pazar