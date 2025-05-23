Currencies / CTXR
CTXR: Citius Pharmaceuticals Inc
1.17 USD 0.03 (2.63%)
Sector: Healthcare Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
CTXR exchange rate has changed by 2.63% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 1.15 and at a high of 1.20.
Follow Citius Pharmaceuticals Inc dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CTXR News
- Curanex Pharmaceuticals closes $15 million IPO on NASDAQ
- Curanex Pharmaceuticals prices IPO at $4 per share
- Citius Oncology deploys AI platform to support LYMPHIR launch
- Citius Oncology files prospectus supplement to update S-1 registration
- Citius Oncology (CTOR): Is A Lymphir Launch Coming Too Late?
- Citius Oncology stock rises after expanding LYMPHIR distribution network
- Citius Oncology expands distribution network for LYMPHIR with Cencora
- Citius Pharmaceuticals Stock Is Falling Tuesday: What's Going On? - Citius Pharmaceuticals (NASDAQ:CTXR)
- Citius Pharmaceuticals expands authorized shares
- Citius Pharmaceuticals Stock Is Soaring Monday: What's Going On? - Citius Pharmaceuticals (NASDAQ:CTXR)
- Citius Oncology stock soars on distribution deal
- This Deckers Outdoor Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - Citius Pharmaceuticals (NASDAQ:CTXR), Citius Oncology (NASDAQ:CTOR)
Daily Range
1.15 1.20
Year Range
0.65 12.75
- Previous Close
- 1.14
- Open
- 1.16
- Bid
- 1.17
- Ask
- 1.47
- Low
- 1.15
- High
- 1.20
- Volume
- 193
- Daily Change
- 2.63%
- Month Change
- -10.00%
- 6 Months Change
- -9.30%
- Year Change
- -90.64%
17 September, Wednesday
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 1.322 M
- Prev
- 1.428 M
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 1.394 M
- Prev
- 1.354 M
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- -6.4%
- Prev
- 5.2%
14:30
USD
- Act
-
- Fcst
- -1.708 M
- Prev
- 3.939 M
14:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.154 M
- Prev
- -0.365 M
18:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
18:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
18:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 4.50%
18:30
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev