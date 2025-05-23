통화 / CTXR
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
CTXR: Citius Pharmaceuticals Inc
1.19 USD 0.02 (1.71%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CTXR 환율이 오늘 1.71%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.16이고 고가는 1.19이었습니다.
Citius Pharmaceuticals Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CTXR News
- Curanex Pharmaceuticals closes $15 million IPO on NASDAQ
- Curanex Pharmaceuticals prices IPO at $4 per share
- Citius Oncology deploys AI platform to support LYMPHIR launch
- Citius Oncology files prospectus supplement to update S-1 registration
- Citius Oncology (CTOR): Is A Lymphir Launch Coming Too Late?
- Citius Oncology stock rises after expanding LYMPHIR distribution network
- Citius Oncology expands distribution network for LYMPHIR with Cencora
- Citius Pharmaceuticals Stock Is Falling Tuesday: What's Going On? - Citius Pharmaceuticals (NASDAQ:CTXR)
- Citius Pharmaceuticals expands authorized shares
- Citius Pharmaceuticals Stock Is Soaring Monday: What's Going On? - Citius Pharmaceuticals (NASDAQ:CTXR)
- Citius Oncology stock soars on distribution deal
- This Deckers Outdoor Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - Citius Pharmaceuticals (NASDAQ:CTXR), Citius Oncology (NASDAQ:CTOR)
일일 변동 비율
1.16 1.19
년간 변동
0.65 12.75
- 이전 종가
- 1.17
- 시가
- 1.17
- Bid
- 1.19
- Ask
- 1.49
- 저가
- 1.16
- 고가
- 1.19
- 볼륨
- 286
- 일일 변동
- 1.71%
- 월 변동
- -8.46%
- 6개월 변동
- -7.75%
- 년간 변동율
- -90.48%
20 9월, 토요일