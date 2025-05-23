Валюты / CTXR
CTXR: Citius Pharmaceuticals Inc
1.17 USD 0.03 (2.63%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CTXR за сегодня изменился на 2.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.15, а максимальная — 1.20.
Курс CTXR за сегодня изменился на 2.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.15, а максимальная — 1.20.
Новости CTXR
- Curanex Pharmaceuticals closes $15 million IPO on NASDAQ
- Curanex Pharmaceuticals prices IPO at $4 per share
- Citius Oncology deploys AI platform to support LYMPHIR launch
- Citius Oncology files prospectus supplement to update S-1 registration
- Citius Oncology (CTOR): Is A Lymphir Launch Coming Too Late?
- Citius Oncology stock rises after expanding LYMPHIR distribution network
- Citius Oncology expands distribution network for LYMPHIR with Cencora
- Citius Pharmaceuticals Stock Is Falling Tuesday: What's Going On? - Citius Pharmaceuticals (NASDAQ:CTXR)
- Citius Pharmaceuticals expands authorized shares
- Citius Pharmaceuticals Stock Is Soaring Monday: What's Going On? - Citius Pharmaceuticals (NASDAQ:CTXR)
- Citius Oncology stock soars on distribution deal
- This Deckers Outdoor Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - Citius Pharmaceuticals (NASDAQ:CTXR), Citius Oncology (NASDAQ:CTOR)
Дневной диапазон
1.15 1.20
Годовой диапазон
0.65 12.75
- Предыдущее закрытие
- 1.14
- Open
- 1.16
- Bid
- 1.17
- Ask
- 1.47
- Low
- 1.15
- High
- 1.20
- Объем
- 193
- Дневное изменение
- 2.63%
- Месячное изменение
- -10.00%
- 6-месячное изменение
- -9.30%
- Годовое изменение
- -90.64%
