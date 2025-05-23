通貨 / CTXR
CTXR: Citius Pharmaceuticals Inc
1.17 USD 0.01 (0.85%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CTXRの今日の為替レートは、-0.85%変化しました。日中、通貨は1あたり1.17の安値と1.23の高値で取引されました。
Citius Pharmaceuticals Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
1.17 1.23
1年のレンジ
0.65 12.75
- 以前の終値
- 1.18
- 始値
- 1.17
- 買値
- 1.17
- 買値
- 1.47
- 安値
- 1.17
- 高値
- 1.23
- 出来高
- 189
- 1日の変化
- -0.85%
- 1ヶ月の変化
- -10.00%
- 6ヶ月の変化
- -9.30%
- 1年の変化
- -90.64%
