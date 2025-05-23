KurseKategorien
CTXR: Citius Pharmaceuticals Inc

1.18 USD 0.01 (0.85%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CTXR hat sich für heute um 0.85% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.17 bis zu einem Hoch von 1.19 gehandelt.

Verfolgen Sie die Citius Pharmaceuticals Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
Tagesspanne
1.17 1.19
Jahresspanne
0.65 12.75
Vorheriger Schlusskurs
1.17
Eröffnung
1.17
Bid
1.18
Ask
1.48
Tief
1.17
Hoch
1.19
Volumen
113
Tagesänderung
0.85%
Monatsänderung
-9.23%
6-Monatsänderung
-8.53%
Jahresänderung
-90.56%
