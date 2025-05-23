QuotazioniSezioni
Valute / CTXR
Tornare a Azioni

CTXR: Citius Pharmaceuticals Inc

1.19 USD 0.02 (1.71%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CTXR ha avuto una variazione del 1.71% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.16 e ad un massimo di 1.19.

Segui le dinamiche di Citius Pharmaceuticals Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CTXR News

Intervallo Giornaliero
1.16 1.19
Intervallo Annuale
0.65 12.75
Chiusura Precedente
1.17
Apertura
1.17
Bid
1.19
Ask
1.49
Minimo
1.16
Massimo
1.19
Volume
286
Variazione giornaliera
1.71%
Variazione Mensile
-8.46%
Variazione Semestrale
-7.75%
Variazione Annuale
-90.48%
21 settembre, domenica