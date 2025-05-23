Valute / CTXR
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
CTXR: Citius Pharmaceuticals Inc
1.19 USD 0.02 (1.71%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CTXR ha avuto una variazione del 1.71% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.16 e ad un massimo di 1.19.
Segui le dinamiche di Citius Pharmaceuticals Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CTXR News
- Curanex Pharmaceuticals closes $15 million IPO on NASDAQ
- Curanex Pharmaceuticals prices IPO at $4 per share
- Citius Oncology deploys AI platform to support LYMPHIR launch
- Citius Oncology files prospectus supplement to update S-1 registration
- Citius Oncology (CTOR): Is A Lymphir Launch Coming Too Late?
- Citius Oncology stock rises after expanding LYMPHIR distribution network
- Citius Oncology expands distribution network for LYMPHIR with Cencora
- Citius Pharmaceuticals Stock Is Falling Tuesday: What's Going On? - Citius Pharmaceuticals (NASDAQ:CTXR)
- Citius Pharmaceuticals expands authorized shares
- Citius Pharmaceuticals Stock Is Soaring Monday: What's Going On? - Citius Pharmaceuticals (NASDAQ:CTXR)
- Citius Oncology stock soars on distribution deal
- This Deckers Outdoor Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - Citius Pharmaceuticals (NASDAQ:CTXR), Citius Oncology (NASDAQ:CTOR)
Intervallo Giornaliero
1.16 1.19
Intervallo Annuale
0.65 12.75
- Chiusura Precedente
- 1.17
- Apertura
- 1.17
- Bid
- 1.19
- Ask
- 1.49
- Minimo
- 1.16
- Massimo
- 1.19
- Volume
- 286
- Variazione giornaliera
- 1.71%
- Variazione Mensile
- -8.46%
- Variazione Semestrale
- -7.75%
- Variazione Annuale
- -90.48%
21 settembre, domenica